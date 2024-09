Grazie al vino si consolida il gemellaggio culturale tra Corato e Spoleto

Spoleto nel Cuore - presidente Anna Maria Regoli, nota per le attività culturali, artistiche e sociali in territorio umbro, toscano, marchigiano e laziale; Archeoclub d'Italia Aps "Padre Emilio d'Angelo" - Sede Locale di Corato - presidente Michele Iacovelli; Proloco Quadratum di Corato APS Corato - presidente Gerardo Strippoli.

Sabato 21 settembre alle ore 18.00 si terrà l'evento dal titolo "Il vino nell'archeologia, nella tradizione e nell'arte" per suggellare un gemellaggio iniziato lo scorso anno tra la nostra città e la città di Spoleto, nota per il prestigioso Festival internazionale dei due mondi e per il grande patrimonio artistico.Quest'anno il connubio tra le due città ha fatto un grande passo avanti, rafforzandosi con un patto che coinvolge tre importanti associazioni, una grossa realtà aziendale e i comuni delle due città, avvalorandosi tra l'altro della concessione del patrocinio del Comune di Corato. Le associazioni sono:Queste ultime sono note nell'intero territorio pugliese e in molti ambiti nazionali per la rivalutazione della cultura, del paesaggio, delle tradizioni e della fede in modo differente e complementare.A queste associazioni si aggiunge quest'anno la Cooperativa Terra Maiorum che grazie alla lungimiranza e all'intelligenza attiva del suo presidente Giuseppe Caldara, ha esteso il suo raggio d'azione dall'ambito commerciale a quello culturale. Per valorizzare questa sinergia interregionale (artistica e adesso anche economica) Terra Maiorum ha infatti creato con il supporto e la collaborazione delle tre associazioni un vino speciale, un nero di Troia, battezzato con il nome Gloriosus, esattamente come è anche il nome di uno spartito dipinto da Caravaggio e scoperto dall'informatico coratino Franco Leone, promotore insieme ai presidenti delle tre associazioni e dell'azienda vinicola di questo gemellaggio. Le 400 bottiglie rigorosamente numerate sono state infatti realizzate in produzione limitata e quindi destinate ad acquisire valore nel tempo.L'evento di sabato sul tema "Il vino nell'archeologia, nella tradizione e nell'arte" sarà introdotto da Giuseppe Caldara e si avvarrà dell'intervento del sindaco di Corato Corrado De Benedittis, degli assessori Beniamino Marcone, Antonella Varesano, Felice Addario, di Stefania Montori Vicepresidente dell'Associazione Spoleto nel cuore, dei presidenti Michele Iacovelli e Gerardo Strippoli delle due associazioni coratine, dell'archeologo Pierfrancesco Rescio sul tema del vino nell'antichità, e dello studioso dell'arte Franco Leone che illustrerà alcuni dipinti sul tema del vino di Giotto, Leonardo da Vinci, Andrea del Sarto, Caravaggio, Giuseppe De Nittis e di Francesco Mazzilli, artista coratino del XX secolo.Si consolida così una sintonia e un'armonia d'intenti tra due regioni non confinanti, ma che, grazie a questa iniziativa, adesso sono sicuramente più vicine. L'evento si terrà nella sede della storica Cooperativa Terra Maiorum di Corato in via Castel del Monte, 184.