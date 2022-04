Gucci sfilerà il prossimo 16 maggio a Castel Del Monte, in Puglia, con la nuova collezione uomo e donna del direttore creativo Alessandro Michele.La maison quindi non sfilerà a Milano nella fashion week maschile di giugno.Lo rende noto la maison, spiegando che "prosegue così il dialogo del Direttore Creativo di Gucci con una serie di importanti luoghi storici, un dialogo che questa volta vede protagonista un sito di incredibile valore universale riconosciuto e protetto come Patrimonio dell'Unesco dal 1996, gestito dal Ministero della Cultura - Direzione regionale Musei Puglia"."Noto per la sua forma geometrica, unica nel suo genere, Castel Del Monte - ricorda una nota del brand - è frutto del genio creativo di Federico II di Svevia che ne ideò la costruzione - intorno al 1240. Situato a 540 metri sopra il livello del mare, il castello si trova ad Andria, Puglia, e gode di una posizione straordinaria su una collina illuminata dal sole a tutte le ore del giorno.Castel Del Monte, grazie all'armoniosa combinazione di elementi diversi provenienti dal Nord Europa, dal mondo Islamico e dall'antichità classica, rappresenta perfettamente il crocevia di popoli, culture, civiltà e religioni che è il Mediterraneo."Proseguendo l'impegno della Maison per supportare, preservare e promuovere il patrimonio artistico e culturale, Gucci - conclude la maison - sosterrà il progetto di valorizzazione del sito storico di Castel Del Monte, che ne migliorerà l'esperienza di visita".