GAL Castel del Monte, oggi nuovo appuntamento con il gruppo di azione locale Andria-Corato

Giovedì 21 settembre alle ore 17.00 nella sede della Confommercio di Andria, in via Pisano 70, prossima tappa del ciclo di incontri organizzati dal GAL Le città di Castel del Monte con l'obiettivo di partecipare all'Avviso Pubblico della Regione Puglia per la selezione delle proposte di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale.Dopo l'incontro dello scorso 19 settembre, continuano gli appuntamenti del Gruppo di Azione Locale di Andria e Corato finalizzati ad informare il territorio e ad accogliere istanze ed idee progettuali intorno alle quali costruire insieme la nuova Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027.Questa volta l'incontro è ospitato nella sede di Confcommercio di Andria che, in quanto socio della società consortile, supporta quest'attività utile ad attirare nuove opportunità di finanziamento sul territorio di competenza in modo da sostenere le imprese e creare nuove opportunità occupazionali.«Ben vengano questi incontri che possono indirizzare le risorse in ambiti più bisognosi ed interessanti dell'economia locale in modo da sostenere al meglio i nostri associati» ha dichiarato Claudio Sinisi, componente del Consiglio di Amministrazione del GAL e delegato di Confcommercio Andria.Tutti i cittadini sono invitati a parteciparePer info: Roberta Monopoli 3493223733