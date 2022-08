Si sono conclusi nella giornata di giovedì 11 agosto i necessari sopralluoghi nell'area di Castel del Monte a seguito dell'incendio che si è sviluppato sabato 6 nella pineta antistante il maniero federiciano, rendendo indispensabile l'immediata evacuazione di ospiti e personale.La, al termine delle attività di verifica svolte in sinergia con laper le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ha reso noto che «, né internamente né esternamente». Inoltre, «, e quindi intaccata la connessione internet e la linea telefonica, essendo stati travolti dall'incendio i pali dell'elettricità che circondano l'area».Dall'esame della situazione è emerso che «sebbene si sia ricorso a una soluzione temporanea in attesa del perfezionamento degli interventi di ripristino, il funzionamento del pos in loco per l'acquisto dei biglietti di ingresso potrebbe segnalare, a tratti, problemi di collegamento alla rete. Si fa presente, a tal proposito, che le casse sono abilitate ad accettare anche moneta contante».La Direzione regionale musei Puglia ha ringraziato «i Vigili del Fuoco, il Comune di Andria, il Parco dell'Alta Murgia, l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (Arif), i Carabinieri Forestali, la Protezione Civile, la Polizia Locale, tutte le forze dell'ordine, i volontari, nonché il personale del ministero in servizio a Castel del Monte per il grande sforzo profuso nella gestione e contenimento dell'emergenza e, in particolare, nella protezione del maniero federiciano».