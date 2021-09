I futuri geometri del Tannoia protagonisti di Trame di luce

Una stazione totale per misurare angoli e distanze ed un drone capace di realizzare foto aeree per la realizzazioni di immagini e progetti in 3D, oltre che ispezionare parti inaccessibili di un luogo, sono le attrezzature che i ragazzi della 5°CAT dell' ITET "Tannoia" - settore costruzioni, ambiente e territorio- di Corato accompagnati dal dal Prof. Cataldo Falco e dal prof. Antonio Antonelli con la partecipazione del Prof. Cristoforo Rutigliano porteranno in occasione della manifestazione "Trame di Luce. Intrecci di storia, arte e fede presso il complesso conventuale dei Cappuccini a Corato" il prossimo 20 settembre dalle ore 18:00, presso il complesso conventuale dei Cappuccini a Corato per mostrare le potenzialità del rilievo per la conoscenza approfondita dei beni architettonici e culturali.L'attività svolta dai ragazzi della 5°CAT del Tannoia rientra nel percorso del PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento. I ragazzi realizzando attività multidisciplinari acquisiscono maggiore consapevolezza sui propri obiettivi attraverso il conseguimento di competenze trasversali e lo sviluppo della capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale."I nostri ragazzi sottolinea il Dirigente Scolastico Prof.ssa Nunzia Tarantini – al termine del percorso di studi indirizzo CAT, Costruzioni Ambiente e Territorio, possiedono le competenze tecniche, grafiche e progettuali per operare in campo edilizio, nell'amministrazione di immobili, nella stima di terreni e fabbricati, con conoscenza dei materiali per costruzione. Il diplomato dell'indirizzo CAT inoltre è in grado di far fronte ai cambiamenti e alle innovazioni che interessano i settori del risanamento strutturale ed architettonico di edifici esistenti; cura la salvaguardia paesaggistica e del territorio, il contenimento dei consumi energetici, l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili, la sicurezza e la gestione dei cantieri edili".