ITET Tannoia, alcuni alunni in Finlandia con Erasmus+

È partita l'avventura dell'ITET Tannoia in Finlandia nell'ambito del progetto Erasmus+ che vede protagonisti otto studenti in visita alle strutture scolastiche della città di Joensuu.Si comincia dall'istituto Yhteiskoulun Lukio dove i ragazzi hanno sperimentato l'innovativa didattica finlandese vivendo spazi e ambienti messi a disposizione degli alunni per vivere la scuola a 360°.Un'esperienza che sicuramente arricchirà il bagaglio di questi ragazzi affamati di conoscenza e di vita.