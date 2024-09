Il 27 settembre a Corato la Cena ai margini per "Verso Sud"

il festival di sperimentazioni culturali 'Verso Sud' organizza la Cena ai margini.Ivan Fantini, cuoco "dimissionario", conclude la sua settimana di residenza a Corato in cui ha portato la sua idea di "nutrimento" e cucina "eterodossa" nel Centro Aperto "Diamoci una mano" e tra gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto Alberghiero "Luciano Tandoi", e lo fa organizzando una cena di quartiere libera e senza inviti.Dopo avere trovato ingredienti nei campi incolti raccogliendo erbe spontanee e recuperando dai piccoli negozi di alimentari che hanno condiviso il progetto quello che per il mercato non è più vendibile, assieme al gruppo di Verso Sud ha organizzato una "Cena ai margini", tutti assieme in una tavolata in un quartiere da abitare.I posti sono limitati, bisogna prenotarsi e soprattutto bisogna portarsi un piatto, un bicchiere, posate e un fazzoletto monouso meglio se di stoffa (una scelta fatta per eliminare le stoviglie monouso).È possibile prenotarsi al numero 3468557047( preferibilmente su WhatsApp).Ingresso gratuito con prenotazione.