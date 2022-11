«Il 37% dei bambini pugliesi è obeso o in sovrappeso»

«In Puglia il 37% dei bambini è obeso o in sovrappeso, l'11,1% mangia frutta meno di una volta a settimana o mai e solo il 39,8% dei ragazzi consuma una merenda adeguata di metà mattina, con un impatto potenzialmente devastante sulla salute delle giovani generazioni» è quanto sottolineato dalla Coldiretti sulla base di un'indagine condotta da "Okkio alla salute", che ha evidenziato come tra i bambini «il 4,8% risulta in condizioni di obesità grave, il 10,3% risulta obeso, il 21,6% in sovrappeso, il 61,2% normopeso e il 2,1% sottopeso, col 36,7% dei bambini che presenta un eccesso ponderale».«Per aiutare tutto il sistema scolastico e le famiglie ad alimentare al meglio le giovani generazioni e l'intero nucleo familiare, da anni il Progetto di educazione alla Campagna amica ha agevolato l'incontro tra i bambini e i prodotti agricoli "fatti" dagli agricoltori - ha spiegato l'associazione del territorio -, che riparte anche nell'anno scolastico 2022-2023. In Puglia negli ultimi 10 anni sono stati coinvolti nel progetto delle masserie didattiche 200mila bambini e 480 scuole, di cui il 70% nella fascia d'età compresa fra i 4 e gli 11 anni, dalla scuola materna alla primaria e il 30% studenti più grandi medie e superiori».La leader regionale di Coldiretti donne impresa Maddalena Rignanese Rinaldi ha poi commentato: «Con l'Ufficio scolastico della Puglia, sensibile ai temi della sana e corretta alimentazione, da anni è stato avviato un percorso formativo che consente l'integrazione tra le lezioni di educazione alimentare in classe con attività esperienziali complementari come le visite nelle fattorie didattiche, nei mercati di Campagna amica e negli orti urbani».