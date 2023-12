Nell'ambito del progetto "In-canto di parole.Letture e incontri per bambini e famiglie", dedicato ai bambini e alle loro famiglie che ha come riferimento i libri e la musica, il Presidio del Libro di Corato propone STELLA STELLINA, un percorso di promozione alla lettura attraverso l'uso dei suoni e della musica, rivolto a piccolissimi lettori di 0-2 anni e ai loro genitori.Tale proposta si pone la finalità di coniugare gli interventi di sensibilizzazione alla lettura e di ascolto musicale con il desiderio di far trascorrere ai piccoli lettori momenti piacevoli durante il periodo natalizio.Appuntamento il 29 dicembre 2023 in Biblioteca Comunale "M.R. Imbriani" presso il Museo della Città e del Territorio in via TrilussaSono previsti due turni:dalle ore 16.00 alle 17.15 edalle ore 17.30 alle 18.45L'incontro si svolge in collaborazione con Anna de Gennaro, insegnante AIGAM abilitata, il M° Francesco Abbadessa e Rossella Maldera, libraia.Prenotazione obbligatoria: presidiolibrocorato@libero.itProgetto patrocinato dal Comune di Corato in collaborazione con la Regione Puglia, Assessorato all'Industria Turistica e Culturale e l'associazione Presidi del Libro