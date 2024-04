Minori e social network un convegno al Belvedere

Tanti bambini e ragazzi su Youtube,Instagram,Tik Tok sono delle star, emulati dai loro coetanei e corteggiati dai brand: sono i baby e ragazzi seguiti sui loro profili social da milioni di follower che visualizzano, commentano e condividono ogni loro post, video e fotografia.E poi ci sono i genitori, che postano foto dei figli mettendo in piazza la loro vita per conquistare quel secondo di popolarità e una manciata di like in più.Minori e social media sono un binomio vincente, ma in tutto questo come viene tutelata la privacy dei più piccoli?Le normative e le leggi di riferimento sono sufficienti?A tal proposito presso l'asilo nido comunale "Belvedere" si è pensato ad un convegno incontro dal titolo "I minori e social network" profili giuridici e casi pratici a cura dell'Avv. Benedetto Antonio Calvi per lunedi 22 aprile ore 16:30 incontro gratuito rivolto a tutti info e prenotazioni al numero 3510944525