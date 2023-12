L'ambito territoriale Corato Ruvo Terlizzi invita i soggetti del terzo settore a partecipare all'Avviso Pubblico sull'affido

Il 1° dicembre 2023, l'Ambito Territoriale Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi ha indetto un Avviso Pubblico finalizzato all'individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione per la realizzazione di interventi di supporto al servizio di affidamento familiare e di promozione della cultura dell'accoglienza all'interno della comunità territoriale, per garantire il diritto dei minori a vivere in una famiglia.L'affido è uno dei modi più concreti ed efficaci per garantire il diritto alla famiglia per i minori il cui nucleo è assente o in grave difficoltà. Consiste nell'accoglierlo temporaneamente nella propria casa, dandogli l'affetto e la serenità di cui ha bisogno per crescere. Con l'affido, il bambino è accolto nel contesto di vita della famiglia affidataria per un periodo di tempo limitato, durante il quale mantiene rapporti, regolati dall'equipe affido dell'Ambito Territoriale, con la famiglia d'origine.Le azioni progettuali si snoderanno lungo alcune direttrici principali: informare le famiglie sulle tematiche dell'infanzia e affido attraverso campagne di comunicazione; sensibilizzare alla dimensione dell'affido; valutare e orientare all'affido i nuclei familiari che abbiano una solida motivazione e che siano dotati dei requisiti necessari; aggregare le famiglie che si orientano a questa scelta, creando condizioni per il mutuo-aiuto e il lavoro in rete; formare le famiglie affidatarie attraverso percorsi di gruppo ed individuali con professionisti del settore; attuare percorsi formativi specifici indirizzati all'equipe istituzionali affido e adozione presenti nell'Ambito Territoriale; creazione dell'anagrafe delle famiglie affidatarie.Le attività avranno una durata di 18 mesi ed un budget complessivo di € 66.901,82.Gli ETS interessati alla partecipazione, come definiti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, sono invitati a presentare oltre all'istanza di partecipazione, una scheda di Proposta Progettuale ed economica, dettagliandone azioni, modalità e strumenti di realizzazione. La co-progettazione, che inizierà dopo che la Commissione avrà definito tramite graduatoria la proposta più rispondente agli interessi pubblici stabiliti dall'Avviso, è finalizzata all'elaborazione congiunta della Progettazione Definitiva degli interventi tra soggetto del Terzo Settore aggiudicatario e Ufficio di Piano.La scadenza per presentare manifestazione d'interesse alla co-progettazione per la gestione del servizio è fissata in data 13 dicembre. L'Avviso Pubblico è consultabile al link: http://www.comune.corato.ba.it/index.php?entity=news&idNews=1007852.I Sindaci dei Comuni di Corato, Corrado Nicola De Benedittis, di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, e di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, unitariamente ai tre Assessori alle Politiche Sociali Felice Addario, Domenico Curci e Daniela Zappatore, esprimono la massima soddisfazione per il percorso avviato ed invitano i soggetti del Terzo Settore a partecipare all'Avviso Pubblico anche aggregandosi in rete.