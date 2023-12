Il 7 dicembre si accende il Natale a Corato... Incanto!

Schiaccianoci, Pan di Zenzero. E ancora elfi e folletti per un'atmosferamagica e suggestiva. L'incanto del Natale arriva a Corato con luci, colori etante sorprese che vestiranno a festa il Borgo grazie ad un ricco cartelloneorganizzato dal Comune di Corato e dall'associazione culturale Freedom.L'appuntamento è per il 7 dicembre alle 18.30 in piazza Di Vagno conl'accensione delle splendide luminarie e i tanti eventi che animerannoanche piazza Sedile, piazza Dei Bambini e via Duomo. Ad accogliere tutti,le installazioni 3D realizzate in collaborazione con Real Security impiantiche lasceranno grandi e piccini a bocca aperta e catapulteranno i presentiin uno scenario fiabesco. A seguire, l'accensione del grande albero diNatale luminoso e performance di diversi artisti in collaborazione con"Mirus eventi" e la scuola di ballo "ACSD EUPHORIA".L'Incanto proseguirà l'8 dicembre con la seconda edizione de "La Coratinain Festa", un evento che celebra la cultura, la tradizione ed il prodottol'eccellenza: l'olio extravergine d'oliva. La Coratina in festa è un viaggiosensoriale alla scoperta dei prodotti tipici che caratterizzano il nostroterritorio. Ogni giorno, fino al 10 dicembre, sarà un'avventura culinariaindimenticabile, con sapori genuini e autentici, cooking show e tantegustose sorpreseL'iniziativa, organizzata dal Comune di Corato e Città dell'Olio, inpartnership con Gal LeCittà DiCastel DelMonte, Parco Nazionale AltaMurgia, Confcommercio Corato, Terre di Coratina, Associazione CulturaleFreedom e Pro Loco Quadratum Corato, sarà anche l'occasione diimportanti momenti di confronto come quello in programma il 9dicembre in via Duomo alle 19.00 con il talk tecnico organizzato dalComune di Corato e dall'Associazione Città dell'Olio.Gran finale della seconda edizione de La Coratina in festa il 10 dicembrecon la performance di 5 content creator. I magnifici cinque, con tantissimifollowers e interazioni su Instagram e Tik Tok - Dj Frog, Michele Monopoli 9, Marco Decarolis, Alex Raffo e Francesco Russo - animeranno ViaDuomo con uno spettacolo live, ospiti speciali di un evento speciale.Contemporaneamente, dall'8 al 10 dicembre l'Incanto sarà in programmain via Duomo con il ''Presepe in Juta'' a cura dell'artista e scultoreAntonio D'Introno; in piazza Sedile e via Roma con i ''MercatiniArtigianali" a cura della Fiera delle Autoproduzioni; in piazza dei Bambinicon il ''Laboratorio di Natale Akukù" a cura dell'Associazione CulturaleFreedom.Domenica 10 dicembre, spazio ai "Laboratori per Bimbi'' a cura di "MirusEventi" in piazza dei Bambini alle ore 18:00L'attesa è finita, l'incanto e la magia sono pronti a stupire...