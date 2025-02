Il Comune di Corato alla BIT di Milano: promozione del territorio e prospettive di sviluppo 

Il Comune di Corato sarà presente alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano in programma da oggi fino all'11 febbraio, all'interno dello spazio dedicato al Parco Nazionale dell'Alta Murgia, recentemente riconosciuto Geoparco UNESCO, di cui il Comune stesso è parte integrante.Durante l'evento in programma oggi, domenica 9 febbraio, la delegazione coratina presenterà le iniziative e i progetti già avviati, illustrando al pubblico le strategie di valorizzazione del territorio e le prospettive future volte al rilancio della città anche in chiave turistica.A rappresentare Corato alla BIT di Milano saranno il vicesindaco e assessore alle politiche culturali Beniamino Marcone e il dirigente del SUAP e cultura, Giuseppe Sciscioli. "La partecipazione a questo importante evento – sottolinea l'assessore Marcone – rappresenta un'opportunità per rafforzare la presenza di Corato nei circuiti turistici nazionali e internazionali, mettendo in evidenza il nostro patrimonio naturalistico e culturale all'interno del Geoparco dell'Alta Murgia."