Pro Loco Quadratum alla Bit di Milano

Rappresentanti della Pro Loco Quadratum hanno partecipato, in questi giorni, alla Bit, la borsa internazionale del turismo, fiera di settore che si svolge come di consueto a Milano ed è ripresa dopo la sosta forzata del 2021 a causa dell'emergenza Covid. Un momento di grande visibilità per il territorio di Corato.Laha partecipato alla presentazione di alcuni progetti promossi dall'Unpli Puglia tra cui "Puglia on screen" e "Tesori nascosti". Iniziative di promozione del territorio e dei suoi aspetti culturali, naturalistici, tradizionali ed enogastronomici, denza contare gli eventi direttamente organizzati dalla Pro Loco di Corato nel corso dell'anno ovvero il Carnevale coratino, Il Pendìo, Brisighella Sotto le Stelle, la Jò a Jò.Sui maxischermi della fiera sono stati proiettati i video prodotti dalle Pro Loco (uno per delegazione), in grado di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale regionale e il lavoro qualificato offerto dagli operatori delle Pro Loco.«Immagini realizzate da professionisti, con un risultato di grande qualità che va ad evidenziare da un lato la bellezza della Regione Puglia ma allo stesso tempo l'azione svolta dalle Pro Loco nei territori a favore dello sviluppo turistico e delle singole comunità» ha commentato, presidente Unpli Puglia.Per, direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio «le Pro Loco stanno svolgendo un lavoro egregio. Plaudo a questo progetto che racconta la Puglia con video emozionali di luoghi, di persone, di tradizioni, di prodotti»., dirigente della Regione Puglia, ha osservato: «La legge regionale che ha rimodulato le Pro Loco di Puglia è un segno di riconoscimento al loro impegno. Mi auguro che sia sempre più ripagato con la candidatura ai progetti che promuoviamo, soprattutto se fanno capo a lavori di rete sul territorio».Soddisfatto anche, presidente della Pro Loco Quadratum: «È stata una importante occasione per promuovere il nostro territorio attraverso video che raccontano di luoghi, di persone, di usi e costumi, di enogastronomia. Un'occasione per dare continuità al lavoro già svolto in questi anni, con una presenza continua e significativa per la città di Corato in uno scenario così rilevante offerto dalla Borsa internazionale del turismo».