Il coratino Luigi Menduni è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Bari - BAT

«Sono pronto a lavorare con entusiasmo insieme a un team coeso»

Corato - giovedì 19 febbraio 2026 12.52 Comunicato Stampa
Si è tenuta oggi l'assemblea elettiva per la nomina del nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Bari BAT, un appuntamento di rilievo che conferma l'impegno dell'Associazione nel favorire la partecipazione attiva e il rinnovamento della rappresentanza imprenditoriale giovanile del territorio.

Alla guida del Gruppo subentra Luigi Menduni, imprenditore di Corato, eletto all'unanimità dei presenti, in successione a Michele Sgaramella. L'elezione inaugura una nuova fase caratterizzata da entusiasmo, progettualità e dalla volontà di consolidare ulteriormente il ruolo delle giovani generazioni all'interno del sistema associativo, nel solco della continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni. Il Gruppo Giovani Imprenditori continuerà a rappresentare un luogo qualificato di confronto, crescita e innovazione, promuovendo iniziative dedicate alla formazione, al dialogo tra imprese e allo sviluppo di nuove opportunità per il tessuto imprenditoriale di Bari e della BAT.

«Ringrazio Michele Sgaramella per l'impegno profuso e per l'eccellente lavoro svolto nel corso del suo mandato. Rivolgo i miei migliori auguri al nuovo Presidente e all'intero Consiglio direttivo: il futuro del commercio e dei servizi passa inevitabilmente attraverso l'energia, le idee e la determinazione dei giovani imprenditori», dichiara il Presidente di Confcommercio Bari BAT, Vito D'Ingeo.

«Desidero esprimere la mia gratitudine a Michele Sgaramella per quanto realizzato in questi anni. La mia candidatura nasce da un lavoro di squadra e, in questi giorni, ho riflettuto con attenzione su chi potesse condividere con me responsabilità, visione e impegno quotidiano. Ho voluto accanto persone che rappresentano il valore autentico di questo Gruppo. Sono pronto a lavorare con entusiasmo insieme a un team coeso e animato da una visione comune di forte crescita per i giovani imprenditori del nostro territorio», dichiara il neo Presidente Luigi Menduni.
