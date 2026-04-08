Social Video 1 minuto Inaugurazione del comitato di Pietro Zona

8 foto Corato riparte dall’ascolto: inaugurato il "Punto di Ascolto" del candidato sindaco Pietro Zona

11/04 ore 18.30 Piazza Abbazia | Ripartire dalla nostra identità

17/04 ore 18.30 Piazza della Stazione | Opere finite, porte chiuse

18/04 ore 18.30 Piazza Cannizzaro | Il valore della luce

24/04 Piazza Di Vagno ore 21.00 | Riprendersi il cuore ferito

25/04 Piazza Grenoble e Piazza Corsica ore 18.30 | Oltre l'abbandono

30/04 Rione Belvedere ore 18.30 | Presenza e dignità

01/05 Zona Oasi ore 18.30 | Sicurezza nelle nostre case

02/05 Piazza Sedile ore 21.00 | Il cuore del futuro

03/05 Via Bagnatoio ore 18.30 | La serietà del tempo reale

08/05 Parco Comunale ore 18.30 | Prendersi cura del verde

09/05 Piazza Buonarroti ore 18.30 | Promesse che restano sulla carta

10/05 Viale Ofanto (Rione Belvedere) ore 18.30 | Lo schiaffo dello spreco

15/05 Piazza Almirante ore 18.30 | Ascolto costante

16/05 Piazza Vittorio Emanuele ore 18.30 | Un impegno che continua - Fine del tour nel cuore della città

Non un comitato elettorale, ma un luogo dove entrare, fermarsi, parlare. Dove portare una proposta, un'istanza, un'idea. Dove la politica prova a tornare faccia a faccia, senza filtri e senza distanze. È partito da qui, da Corso Garibaldi 63, il nuovo percorso elettorale di. Ieri sera, insieme ad una folla di cittadini, sostenitori e rappresentanti delle liste, è stato inaugurato il "Punto di Ascolto", uno spazio che punta a distinguersi dai tradizionali quartier generali della politica.L'atmosfera è stata quella delle occasioni che segnano un inizio. Cittadini, sostenitori, giovani e famiglie hanno affollato l'ingresso del nuovo spazio, in una serata scandita dagli applausi e da un messaggio preciso: costruire la campagna elettorale partendo dalle strade, dai quartieri e dai bisogni quotidiani.«Oggi inauguriamo il nostro Punto di Ascolto. Non mi piace chiamarlo comitato elettorale perché questo non è un luogo in cui si viene ad ascoltare discorsi.Perché io non voglio parlare a qualcuno. Io voglio parlare con qualcuno. Con chi ha qualcosa da dire, da proporre, da suggerire».Zona ha insistito sul valore dell'ascolto come punto di partenza della propria proposta politica, raccontando gli incontri già avuti in città e quel sentimento che, a suo dire, starebbe emergendo con forza tra i cittadini.«In questi giorni ho ascoltato tantissimo. Ho già incontrato gente ovunque, per strada, al supermercato durante la spesa, persino in farmacia. E sapete qual è la cosa che ho sentito più spesso? Che Corato vuole cambiare. Che Corato può cambiare e deve cambiare».Una convinzione che trova la sua traduzione concreta proprio nello spazio inaugurato in Corso Garibaldi. «Questo Punto di Ascolto nasce proprio per questo: per trasformare quel desiderio in un percorso concreto e condiviso».Nel suo intervento, il candidato sindaco ha anche tracciato le linee principali del programma che sarà presentato nei dettagli nei prossimi giorni. Al centro, i temi emersi dal confronto con i cittadini:«Ho ascoltato il bisogno di una città che si rigenera, che recupera ciò che è abbandonato, che ha bisogno di ordine e senso di sicurezza. Ho ascoltato la richiesta di una Corato più pulita, più verde, più sana. Ho ascoltato la voce di chi chiede lavoro, opportunità, sostegno per aprire un'attività, per restare qui, per costruire qui il proprio futuro. Ho ascoltato il bisogno di una città che si prenda cura delle famiglie, degli anziani, dei bambini, delle persone fragili. Ho ascoltato la frustrazione di chi vuole un Comune che funzioni davvero».L'inaugurazione del Punto di Ascolto ha rappresentato anche il primo passo di un percorso più ampio che accompagnerà la coalizione fino alle elezioni del 24 e 25 maggio. Durante la serata è stato infatti presentatoche porterà Pietro Zona e i rappresentanti delle liste nei diversi quartieri cittadini.A illustrarlo è stato, che ha spiegato il senso di un calendario costruito non soltanto attorno agli appuntamenti elettorali, ma soprattutto alla presenza fisica nei luoghi della città.«Piazza dopo piazza, quartiere dopo quartiere, andremo noi da chi non può venire qui. Per ascoltare, per capire, per costruire insieme. Perché il cambiamento non si fa chiusi in una stanza o attraverso i social network: il cambiamento si fa in mezzo alla gente».L'obiettivo dichiarato è quello di trasformare ogni tappa in un momento di: identità, sicurezza, decoro urbano, lavoro, servizi e cura degli spazi pubblici.La campagna elettorale di Pietro Zona riparte così da una porta aperta nel centro della città e da un messaggio che punta tutto sulla vicinanza: meno distanza tra politica e cittadini, più ascolto, più presenza, più contatto diretto. In attesa che il confronto entri nel vivo, il "Punto di Ascolto" prova a diventare il simbolo di una campagna costruita strada per strada.Di seguito il calendario:«Ovviamente non ci limiteremo a questi quattordici luoghi, che saranno la base del nostro viaggio di conoscenza e di ascolto della città – ha ribadito Zona – rimaniamo disponibili a chi vorrà invitarci, a chi vorrà partecipare, a chi vorrà suggerire situazioni da toccare con mano. Non è un tour di promesse, ma di impegno e di ascolto. Corato deve crescere. E cresce ascoltando».