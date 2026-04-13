Seminario di Ventotene
Seminario di Ventotene
Eventi

Corato, successo per il progetto "In cammino per Ventotene" dedicato ai giovani

Inserito nel Palinsesto Unico Annuale delle attività Culturali e di Spettacolo dal Vivo della Regione Puglia

Corato - lunedì 13 aprile 2026 12.31 Comunicato Stampa
Il progetto "In cammino per Ventotene – I edizione 2025", svoltosi a Corato il 13 dicembre 2025, promosso dalla sezione "Antonio Megalizzi" di Corato e dall'associazione culturale "Virtute e canoscenza" di Bari, è stato inserito nel Palinsesto Unico Annuale delle attività Culturali e di Spettacolo dal Vivo della Regione Puglia - anno 2025, a valere sulle risorse dell'Accordo per la Coesione – Del. CIPESS n. 6/2025 POC Puglia 2021/27, grazie alla vincita del bando promosso da "PugliaCulture".

L'iniziativa ha consentito di promuovere l'isola di Ventotene quale luogo italiano emblematico dell'U.E. e location di formazione federalista, in cui annualmente si tiene il seminario nazionale rivolto ai giovani. Dal 31 agosto al 5 settembre 2025, la sezione del MFE di Corato ha favorito la partecipazione al convegno "Il federalismo in Europa e nel Mondo. Verso gli Stati Uniti d'Europa e un nuovo ordine mondiale" di due studenti coratini, Marialuisa Cialdella (liceo classico "Oriani") e Giuseppe Procacci, (I.T.E.T. "Tannoia"), grazie alle borse di studio offerte dalla Fondazione Vincenzo Casillo e dal Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro S.r.l. Gli accompagnatori e formatori sono stati Loredana e Marina Cialdella, rispettivamente Segretaria e membro del Comitato Direttivo di MFE Corato.

L'iniziativa ha promosso la via Francigena, in considerazione del fatto che essa è stata riconosciuta nel 1994 Itinerario culturale del Consiglio d'Europa e che è stata estesa a Sud nel 2019, con Corato tappa del percorso ufficiale.

L'iniziativa, inoltre, ha:
- incentivato la conoscenza dell'U.E., della sua storia, dei Padri fondatori, dei suoi valori e delle opportunità che offre;
- presentato modelli positivi e sostenibili di vita quotidiana;
- facilitato l'approfondimento e il dibattito su temi di grande attualità;
- contribuito ad arricchire le biblioteche scolastiche delle Scuole aderenti, perché è stato distribuito materiale didattico;
- permesso di ampliare la RETE con le Istituzioni, gli Enti, le Istituzioni scolastiche e le Organizzazioni coinvolte nel progetto;
- stimolato la partecipazione attiva della cittadinanza e il protagonismo dei giovani coinvolti in numero di 110.

Si ringraziano ulteriormente i relatori della manifestazione "In cammino per Ventotene – I edizione 2025", svoltasi il 13 dicembre 2025 presso Terra Maiorum – Cooperativa Lavorazione Prodotti Agricoli - Corato: la dott.ssa Annamaria Minutilli, curatrice del volume "La via Francigena del Sud. Uomini, Santi, Luoghi e Mete" (atti di convegno – Trani, 20 dicembre 2020) e la prof.ssa Marina Cialdella, Membro del Comitato Direttivo di M.F.E. Corato e Referente del progetto "Cammini e Percorsi" di M.F.E. Puglia.

I finanziatori dell'evento del 13 dicembre u.s. sono stati: il Consiglio Regionale della Puglia, il Comune di Corato, il Centro Europe Direct di UNIBA, le imprese Ferrotramviaria S.p.A. e Berardi Imballaggi – Ruvo di Puglia, con allestimenti floreali offerti da Ausonia Vivai.

All'iniziativa, aperta alla cittadinanza con ingresso libero, hanno partecipato più di 100 persone, tra docenti e studenti delle seguenti Scuole secondarie superiori: I.T.E.T. "Padre A. M. Tannoia" di Corato e di Ruvo di Puglia, I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi" di Corato, I.I.S.S. "A. Oriani – L. Tandoi" di Corato, Liceo classico, linguistico, delle scienze umane "Francesco De Sanctis" di Trani.

Durante gli eventi per la "Festa dell'Europa 2026", in programma dal 9 al 30 maggio p.v. - promossi dalla sezione di Corato del Movimento Federalista Europeo - saranno distribuite a studenti magliette e felpe, personalizzate con una grafica ideata ad hoc e con i loghi di "PugliaCulture".

Infine, grazie al suddetto finanziamento, sono stati acquistati sia libri su tematiche europee, che saranno successivamente offerti alle Scuole della nostra rete, sia premi di rappresentanza. Infine, è stata riconosciuta la copertura delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio per gli accompagnatori dei due studenti al Seminario di Ventotene 2025.

Conclude Loredana Cialdella, Segretaria di MFE Corato: "Il grazie di tutti i membri della nostra sezione va ora a PugliaCulture e al suo direttore, dott. Sante Levante, per aver creduto nel nostro progetto e per la disponibilità e professionalità dimostrataci.

A Marina Cialdella, Socia del Direttivo di MFE Corato, va, infine, la nostra gratitudine per aver elaborato la proposta progettuale presentata a PugliaCulture e per aver ideato l'immagine, che sarà - su realizzazione grafica dell'agenzia di comunicazione Digital Peppers - stampata sulle magliette e sulle felpe".
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Regione Puglia
«Si rialza il vento del cambiamento»: a Corato il primo comizio di De Benedittis
13 aprile 2026 «Si rialza il vento del cambiamento»: a Corato il primo comizio di De Benedittis
Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso
13 aprile 2026 Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso
Altri contenuti a tema
Sette attività coratine riconosciute di interesse storico-culturale dalla regione Puglia Vita di Città Sette attività coratine riconosciute di interesse storico-culturale dalla regione Puglia Le attività in questione sono state scelte assieme ad altre circa 300 realtà commerciali della nostra regione
Fare impresa in Puglia tra opportunità e criticità in un convegno oggi a Trani Fare impresa in Puglia tra opportunità e criticità in un convegno oggi a Trani Tra i presenti anche Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia
Spettacolo teatrale, Vox contro Marcone: «La toppa è peggio del buco» Politica Spettacolo teatrale, Vox contro Marcone: «La toppa è peggio del buco» «Incredibile come nessuno dell'amministrazione abbia sentito il dovere di chiedere scusa e fornire spiegazioni»
Ricetta elettronica a regime per legge in Puglia Attualità Ricetta elettronica a regime per legge in Puglia L'assessore Palese: «Abbiamo accolto l'appello dell'Ordine dei medici»
Sicolo (Cia Puglia): «Sul Psr grande lavoro della Regione» Attualità Sicolo (Cia Puglia): «Sul Psr grande lavoro della Regione» Dall'organizzazione un auspicio: «Il 2023 sia l'anno del rilancio»
Presentati i 33 nuovi autobus Stp nella giornata di sensibilizzazione contro gli atti vandalici Attualità Presentati i 33 nuovi autobus Stp nella giornata di sensibilizzazione contro gli atti vandalici L'assessore regionale Maurodinoia: «Mezzi moderni, confortevoli ed ecosostenibili»
Covid, 77 nuove positività a Corato nell'ultima settimana analizzata Attualità Covid, 77 nuove positività a Corato nell'ultima settimana analizzata Dato in leggero incremento rispetto al periodo precedente
"Operatore del benessere", percorso formativo gestito da Fondazione Oasi Attualità "Operatore del benessere", percorso formativo gestito da Fondazione Oasi È aperto a giovani di età inferiore a 18 anni
Ambulanza bloccata al passaggio a livello: oltre 15 minuti di ritardo nei soccorsi in via Bagnatoio
12 aprile 2026 Ambulanza bloccata al passaggio a livello: oltre 15 minuti di ritardo nei soccorsi in via Bagnatoio
Al via la 3ª edizione del Primavera Fest
12 aprile 2026 Al via la 3ª edizione del Primavera Fest
Paper week in Puglia: a Corato le scuole in gara per il riciclo della carta
12 aprile 2026 Paper week in Puglia: a Corato le scuole in gara per il riciclo della carta
Oggi l'inaugurazione del Prima Vera Fest: Corato diventa in un’opera d’arte a cielo aperto
11 aprile 2026 Oggi l'inaugurazione del Prima Vera Fest: Corato diventa in un’opera d’arte a cielo aperto
XIV edizione del “Progetto Media 2.0”: 400 gli studenti coinvolti con screening gratuiti
10 aprile 2026 XIV edizione del “Progetto Media 2.0”: 400 gli studenti coinvolti con screening gratuiti
Avanti con fiducia: a Corato la storia continua con Corrado De Benedittis
10 aprile 2026 Avanti con fiducia: a Corato la storia continua con Corrado De Benedittis
Al Liceo Artistico la terza edizione di “Rappresenta l’Autismo” premia creatività e consapevolezza
10 aprile 2026 Al Liceo Artistico la terza edizione di “Rappresenta l’Autismo” premia creatività e consapevolezza
A Corato la partita benefica "Italia vs Brasile - vecchie glorie " dell'AZ Village ASD e "Gli Amici di Lima "
10 aprile 2026 A Corato la partita benefica "Italia vs Brasile - vecchie glorie" dell'AZ Village ASD e "Gli Amici di Lima"
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.