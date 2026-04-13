Corato, successo per il progetto "In cammino per Ventotene" dedicato ai giovani

Il progetto "In cammino per Ventotene – I edizione 2025", svoltosi a Corato il 13 dicembre 2025, promosso dalla sezione "Antonio Megalizzi" di Corato e dall'associazione culturale "Virtute e canoscenza" di Bari, è stato inserito nel Palinsesto Unico Annuale delle attività Culturali e di Spettacolo dal Vivo della Regione Puglia - anno 2025, a valere sulle risorse dell'Accordo per la Coesione – Del. CIPESS n. 6/2025 POC Puglia 2021/27, grazie alla vincita del bando promosso da "PugliaCulture".L'iniziativa ha consentito di promuovere l'isola di Ventotene quale luogo italiano emblematico dell'U.E. e location di formazione federalista, in cui annualmente si tiene il seminario nazionale rivolto ai giovani. Dal 31 agosto al 5 settembre 2025, la sezione del MFE di Corato ha favorito la partecipazione al convegno "Il federalismo in Europa e nel Mondo. Verso gli Stati Uniti d'Europa e un nuovo ordine mondiale" di due studenti coratini, Marialuisa Cialdella (liceo classico "Oriani") e Giuseppe Procacci, (I.T.E.T. "Tannoia"), grazie alle borse di studio offerte dalla Fondazione Vincenzo Casillo e dal Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro S.r.l. Gli accompagnatori e formatori sono stati Loredana e Marina Cialdella, rispettivamente Segretaria e membro del Comitato Direttivo di MFE Corato.L'iniziativa ha promosso la via Francigena, in considerazione del fatto che essa è stata riconosciuta nel 1994 Itinerario culturale del Consiglio d'Europa e che è stata estesa a Sud nel 2019, con Corato tappa del percorso ufficiale.L'iniziativa, inoltre, ha:- incentivato la conoscenza dell'U.E., della sua storia, dei Padri fondatori, dei suoi valori e delle opportunità che offre;- presentato modelli positivi e sostenibili di vita quotidiana;- facilitato l'approfondimento e il dibattito su temi di grande attualità;- contribuito ad arricchire le biblioteche scolastiche delle Scuole aderenti, perché è stato distribuito materiale didattico;- permesso di ampliare la RETE con le Istituzioni, gli Enti, le Istituzioni scolastiche e le Organizzazioni coinvolte nel progetto;- stimolato la partecipazione attiva della cittadinanza e il protagonismo dei giovani coinvolti in numero di 110.Si ringraziano ulteriormente i relatori della manifestazione "In cammino per Ventotene – I edizione 2025", svoltasi il 13 dicembre 2025 presso Terra Maiorum – Cooperativa Lavorazione Prodotti Agricoli - Corato: la dott.ssa Annamaria Minutilli, curatrice del volume "La via Francigena del Sud. Uomini, Santi, Luoghi e Mete" (atti di convegno – Trani, 20 dicembre 2020) e la prof.ssa Marina Cialdella, Membro del Comitato Direttivo di M.F.E. Corato e Referente del progetto "Cammini e Percorsi" di M.F.E. Puglia.I finanziatori dell'evento del 13 dicembre u.s. sono stati: il Consiglio Regionale della Puglia, il Comune di Corato, il Centro Europe Direct di UNIBA, le imprese Ferrotramviaria S.p.A. e Berardi Imballaggi – Ruvo di Puglia, con allestimenti floreali offerti da Ausonia Vivai.All'iniziativa, aperta alla cittadinanza con ingresso libero, hanno partecipato più di 100 persone, tra docenti e studenti delle seguenti Scuole secondarie superiori: I.T.E.T. "Padre A. M. Tannoia" di Corato e di Ruvo di Puglia, I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi" di Corato, I.I.S.S. "A. Oriani – L. Tandoi" di Corato, Liceo classico, linguistico, delle scienze umane "Francesco De Sanctis" di Trani.Durante gli eventi per la "Festa dell'Europa 2026", in programma dal 9 al 30 maggio p.v. - promossi dalla sezione di Corato del Movimento Federalista Europeo - saranno distribuite a studenti magliette e felpe, personalizzate con una grafica ideata ad hoc e con i loghi di "PugliaCulture".Infine, grazie al suddetto finanziamento, sono stati acquistati sia libri su tematiche europee, che saranno successivamente offerti alle Scuole della nostra rete, sia premi di rappresentanza. Infine, è stata riconosciuta la copertura delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio per gli accompagnatori dei due studenti al Seminario di Ventotene 2025.Conclude Loredana Cialdella, Segretaria di MFE Corato: "Il grazie di tutti i membri della nostra sezione va ora a PugliaCulture e al suo direttore, dott. Sante Levante, per aver creduto nel nostro progetto e per la disponibilità e professionalità dimostrataci.A Marina Cialdella, Socia del Direttivo di MFE Corato, va, infine, la nostra gratitudine per aver elaborato la proposta progettuale presentata a PugliaCulture e per aver ideato l'immagine, che sarà - su realizzazione grafica dell'agenzia di comunicazione Digital Peppers - stampata sulle magliette e sulle felpe".