Resta Diva Omaggio a Maria Callas
Resta Diva Omaggio a Maria Callas
Speciale

Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso

Appuntamento al Polo Museale di Trani il 18 aprile alle ore 20:30

Corato - martedì 7 aprile 2026 12.52 Sponsorizzato
Al Polo Museale di Trani, per l'ultimo appuntamento della Rassegna Teatrale 2026 della Fondazione S.E.C.A., il 18 Aprile andrà in scena lo spettacolo "RESTA DIVA. Omaggio a Maria Callas", con Enrico Lo Verso, pianoforte Mirko Lodedo, regia e drammaturgia di Alessandra Pizzi.

Resta Diva è un omaggio teatrale e musicale a Maria Callas, icona senza tempo della lirica. Attraverso l'interpretazione di Enrico Lo Verso, lo spettacolo racconta l'artista e la donna, tra grandezza, fragilità e solitudine. Le musiche dal vivo di Mirko Lodedo accompagnano un dialogo intenso tra parola e melodia, restituendo l'anima profonda di una diva immortale.

Apertura porte ore 20:00. Inizio spettacolo ore 20:30.

Ticket posto assegnato € 20,00 + d.p. disponibili online o presso botteghino Polo Museale di Trani, piazza Duomo 8/9.

Per informazioni Fondazione S.E.C.A. : tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it

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