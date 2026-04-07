Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso

Al, per l'ultimo appuntamento della Rassegna Teatrale 2026 della Fondazione S.E.C.A., ilandrà in scena lo spettacolocon, pianoforte Mirko Lodedo, regia e drammaturgia di Alessandra Pizzi.Resta Diva è un omaggio teatrale e musicale a, icona senza tempo della lirica. Attraverso l'interpretazione di, lo spettacolo racconta l'artista e la donna, tra grandezza, fragilità e solitudine. Le musiche dal vivo diaccompagnano un dialogo intenso tra parola e melodia, restituendo l'anima profonda di una diva immortale.o presso botteghinoPer informazioni