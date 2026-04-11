Prima Vera Fest
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Oggi l'inaugurazione del Prima Vera Fest: Corato diventa in un’opera d’arte a cielo aperto

Il programma completo di oggi e domani domenica 12 aprile

Corato - sabato 11 aprile 2026 Comunicato Stampa
Un'esplosione di colori, arte e creatività è pronta a invadere le strade del borgo: oggi sabato 11 aprile torna la Prima Vera Fest, l'evento che trasforma Corato in un suggestivo museo a cielo aperto, capace di coinvolgere cittadini e visitatori in un'esperienza immersiva unica.

Giunta alla sua terza edizione e fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale, la manifestazione si conferma un appuntamento ormai consolidato, in grado di unire tradizione, espressione artistica e partecipazione collettiva. Dopo il successo delle passate edizioni, che hanno attirato migliaia di visitatori nel centro storico, anche quest'anno Corato si prepara ad accogliere un weekend all'insegna dei colori, della creatività e della condivisione.

L'inaugurazione oggi a partire dalle 17.30 quando Via Roma, Piazza Sedile e Piazza Di Vagno diventeranno il cuore pulsante della manifestazione, animate da installazioni artistiche e allestimenti scenografici dedicati alla primavera.

Tra le principali novità dell'edizione 2026 spiccano "Le Stradine dell'Arti", percorsi tematici che si snodano tra i vicoli del borgo e raccontano il territorio attraverso diversi linguaggi espressivi. Mostre, installazioni e suggestioni visive accompagneranno i visitatori in un itinerario unico, arricchito anche da attività laboratoriali aperte al pubblico, come il corso di uncinetto e il laboratorio di manipolazione artistica, in programma nella fascia oraria 17:30–19:30.

A rendere ancora più suggestiva l'atmosfera saranno gli elementi iconici della manifestazione: gli ombrelli colorati sospesi, il serpentone di petunie lungo Via Roma, le balle di fieno decorate, i fiori diffusi tra vicoli e piazze e i caratteristici rosoni pugliesi luminosi, ormai simbolo del festival e molto apprezzati anche sui social.

Tra i momenti più attesi, l'inaugurazione del murale "Del cielo che non ha strade", in programma sabato alle ore 17:30 in Via Roma. L'opera rappresenta un omaggio alla natura, alla primavera e alla poesia, proponendo un messaggio universale di armonia e connessione.

Il programma prevede inoltre mercatini artigianali lungo Via Roma (dalle 17:30 e domenica dalle 10:00), mentre Piazza Di Vagno ospiterà attività dedicate ai più piccoli con gonfiabili attivi in entrambe le giornate.

A partire dalle ore 21:00, Piazza Sedile e Piazza Di Vagno si trasformeranno in palcoscenici a cielo aperto con musica dal vivo, offrendo momenti di festa e aggregazione per cittadini e visitatori.

La giornata di domenica 12 aprile sarà arricchita da appuntamenti dedicati al benessere e alla creatività: alle ore 9:00 si terrà una sessione di Hatha Yoga all'aperto in Piazza Sedile, mentre nel pomeriggio proseguiranno le attività artistiche.

La Prima Vera Fest 2026 è patrocinata da importanti enti istituzionali e realtà del territorio, tra cui il Comune di Corato, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Camera di Commercio di Bari, il GAL Le Città di Castel del Monte, Slow Murgia e Confcommercio Bari BAT. L'organizzazione è curata dal Consorzio Puglia Culture.

Con questa nuova edizione, la Prima Vera Fest si conferma un evento identitario e maturo, capace di valorizzare il patrimonio urbano e culturale di Corato, trasformando il borgo in uno spazio condiviso di bellezza, cultura e partecipazione.
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