Al via la 3ª edizione del Primavera Fest

12 foto Primavera Fest

La stagione primaverile è cominciata ieri, 11 aprile, a Corato con il Primavera Fest che ha avuto ufficialmente inizio.Da Piazza Sedile a Piazza Di Vagno le strade si sono riempite di allestimenti che colorano il borgo: un'esplosione di colori, arte e creatività che ha trasformato la città in un suggestivo museo a cielo aperto.La manifestazione si conferma un momento di perfetto equilibrio tra tradizione, espressione artistica e partecipazione collettiva. Diverse le associazioni e gli artisti che hanno portato il loro contributo per arricchire le strade cittadine.Tra le principali novità dell'edizione 2026 spiccano "Le Stradine dell'Arti" con mostre, installazioni e suggestioni visive, accompagnate da attività laboratoriali aperte al pubblico, come il corso di uncinetto e il laboratorio di manipolazione artistica.Tra gli elementi caratteristici ci sono gli ombrelli colorati sospesi, il serpentone di petunie lungo Via Roma, le balle di fieno decorate, i fiori diffusi tra vicoli e piazze e i caratteristici rosoni pugliesi luminosi.