Primavera Fest. <span>Foto Anna Lops</span>
Primavera Fest. Foto Anna Lops
Eventi

Al via la 3ª edizione del Primavera Fest

Il centro di Corato tra bellezza, cultura e partecipazione

Corato - domenica 12 aprile 2026 10.16
La stagione primaverile è cominciata ieri, 11 aprile, a Corato con il Primavera Fest che ha avuto ufficialmente inizio.

Da Piazza Sedile a Piazza Di Vagno le strade si sono riempite di allestimenti che colorano il borgo: un'esplosione di colori, arte e creatività che ha trasformato la città in un suggestivo museo a cielo aperto.

La manifestazione si conferma un momento di perfetto equilibrio tra tradizione, espressione artistica e partecipazione collettiva. Diverse le associazioni e gli artisti che hanno portato il loro contributo per arricchire le strade cittadine.
12 fotoPrimavera Fest
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Tra le principali novità dell'edizione 2026 spiccano "Le Stradine dell'Arti" con mostre, installazioni e suggestioni visive, accompagnate da attività laboratoriali aperte al pubblico, come il corso di uncinetto e il laboratorio di manipolazione artistica.

Tra gli elementi caratteristici ci sono gli ombrelli colorati sospesi, il serpentone di petunie lungo Via Roma, le balle di fieno decorate, i fiori diffusi tra vicoli e piazze e i caratteristici rosoni pugliesi luminosi.
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