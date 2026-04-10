Corrado De Benedittis
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Speciale

Avanti con fiducia: a Corato la storia continua con Corrado De Benedittis

Appuntamento domenica in piazza Cesare Battisti

Corato - venerdì 10 aprile 2026 11.14 Comunicato Stampa
Domenica 12 aprile in piazza Cesare Battisti il primo comizio di Corrado De Benedittis: un momento aperto alla città per ritrovarsi, ascoltare e immaginare insieme il futuro.

Avanti con fiducia. Non è solo un incipit, è il filo vivo che tiene insieme una storia iniziata cinque anni fa e che oggi chiede di essere portata avanti. Una storia fatta di scelte, di cambiamenti visibili, di passaggi complessi e di una città che, passo dopo passo, ha ricominciato a riconoscersi.

Domenica 12 aprile 2026, alle ore 20.00, piazza Cesare Battisti diventa il luogo in cui questo racconto torna tra le persone. Non un palco distante, ma uno spazio condiviso, vicino, autentico. Il primo comizio del sindaco Corrado De Benedittis segna l'avvio di una nuova fase, che non cancella ciò che è stato, ma lo valorizza e lo proietta verso il domani.

Sarà una serata costruita sul dialogo e sulla presenza, in cui il passato recente non viene archiviato, perché ogni percorso amministrativo ha bisogno di continuità per avere senso e ogni città ha bisogno di tempo e fiducia per trasformarsi davvero.

Il primo comizio non è un semplice momento formale: è l'inizio di una nuova stagione che si costruisce episodio dopo episodio, dentro la quotidianità della città e nelle scelte che verranno. Un invito rivolto a tutti: per esserci, per ascoltare, per partecipare, per sentirsi parte.

La storia continua e si scrive insieme.
12 aprile, primo comizio di Corrado De Benedittis
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