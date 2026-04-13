Sconfitta a Messina per la Fas Basket Corato

Non riesce il colpo esterno alla Fas Basket Corato di coach Marco Verile. I neroverdi sono stati sconfitti 72-66 dai siciliani della Basket School Messina nonostante un ottimo ultimo quarto. Primo canestro del match ad opera di capitan Busco per i siciliani, a cui risponde Paoletti che sblocca lo score coratino.Dopo alcuni minuti di equilibrio arriva la prima tripla della gara per Messina firmata Warden (7-6). Corato rimane in scia ma i siciliani sull'asse Chakir – Warden trova la prima fuga della gara (18-8, break di 8-0). Manisi ferma il break locale e sblocca quota 8 per Corato. Warden però segna la sua quarta tripla del quarto consentendo a Messina di allungare sul 21-12. Nel finale di quarto però arriva la prima tripla coratina della gara firmata Paoletti, che assieme ai liberi di capitan Basile riducono il gap, con Corato che va al primo mini riposo sotto 23-17.Inizio di secondo quarto positivo per i neroverdi con la tripla di Basile per il 25-20. Messina però riesce a trovare punti importanti e sfrutta alcuni errori di Corato che paga dazio ai locali. La Basket School realizza un break di 7-0 con Vinciguerra e Iannicelli e si riporta sopra la doppia cifra di vantaggio (32-20).Cabodevilla smuove quota 20 e Corato prova ad avvicinarsi nel punteggio. Nel finale di quarto sono i siciliani ad allungare. La tripla di Manisi (top scorer con 20 punti) prova a tenere a galla Corato (40-29) ma i siciliani insistono e vanno al riposo sul 46-33 sfruttando alcuni errori difensivi della retroguardia pugliese.Con l'avvio del terzo quarto i coratini provano a rientrare subito nel match. Le triple di Basile e Corral, unite ai liberi di Paoletti, riportano i pugliesi sotto la doppia cifra di svantaggio (50-42) ma Messina, spinta dal calore del PalaTracuzzi, si affida a Warden per allungare ancora. Non si segna moltissimo in questo quarto da ambo le parti, ma i siciliani controllano gioco e punteggio, anche se l'ultimo canestro del quarto è di Mulevicius per Corato, sotto cosi 61-48 dopo 30 minuti.Ultimo quarto che Corato inizia con 4 punti consecutivi di Rapini, tornato disponibile dopo l'assenza contro Matera. Messina con Marinelli sembra dare lo scossone decisivo alla gara (65-52), ma i neroverdi ancora una volta gettano il cuore oltre l'ostacolo. Capitan Basile, pur gravato da 4 falli, e Manisi, segnano delle triple importanti che riavvicinano i coratini.L'ultima tripla del numero 2 coratino riporta i baresi a 4 punti di distanza a meno di due minuti dalla fine, con Messina che in attacco non riesce più ad incidere. Nel finale però Corato sbaglia alcuni possessi e manca l'aggancio ai siciliani, che cosi riescono a vincere 72-66.BASKET SCHOOL MESSINA - FAS BASKET CORATO 72 – 66MESSINA: Lo Iacono, Marinelli 13, Vinciguerra 8, Iannicelli 9, Chakir 9, Cangemi ne, Beltadze, Warden 23, Busco 4, Sakovic 6. All. SidotiCORATO: Manisi 20, Cabodevilla 2, Dip, Rapini 5, Braga ne, Basile 16, Corral 5, De Rossi ne, Mulevicius 6, Diaz, Paoletti 12. All. Verile Ass.All. SilvestriniARBITRI: Tartamella di Erice (TP) e Cappello di porto Empedocle (AG)PARZIALI: 23-17 46-33 61-48 72-66