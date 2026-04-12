Paper week in Puglia: a Corato le scuole in gara per il riciclo della carta

Dal 13 al 19 aprile, la Puglia sarà tra le regioni protagoniste della Paper Week, la settimana nazionale promossa da Comieco e dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone. La manifestazione è realizzata in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, Utilitalia e Rai.In Puglia sono in programma iniziative rivolte a cittadini, studenti e insegnanti, organizzate dai Paper Weeker – scuole, associazioni, designer e realtà culturali - che hanno scelto di contribuire alla diffusione della cultura del riciclo di carta e cartone, avvicinando il pubblico alle buone pratiche di raccolta differenziata e al valore dei materiali cellulosici.Il calendario prevede attività che spaziano da laboratori creativi per trasformare carta e cartone in cartapesta e creare maschere carnevalesche o in cui manualità e creatività si fondono per trasformare un foglio di carta in un altro oggetto fino ad arrivare alla creazione di un diorama marino in carta e cartone ondulato.Durante la Paper Week, 17 istituti scolastici dei comuni di Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi e Bitonto partecipano a una sfida dedicata al riciclo di carta e cartone. All'interno delle scuole saranno installati eco-box per la raccolta e gli istituti si contenderanno il primato nella raccolta dei materiali da avviare a riciclo.