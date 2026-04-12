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Paper week in Puglia: a Corato le scuole in gara per il riciclo della carta

All’interno delle scuole saranno installati eco-box per la raccolta

Corato - domenica 12 aprile 2026 Comunicato Stampa
Dal 13 al 19 aprile, la Puglia sarà tra le regioni protagoniste della Paper Week, la settimana nazionale promossa da Comieco e dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone. La manifestazione è realizzata in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, Utilitalia e Rai.

In Puglia sono in programma iniziative rivolte a cittadini, studenti e insegnanti, organizzate dai Paper Weeker – scuole, associazioni, designer e realtà culturali - che hanno scelto di contribuire alla diffusione della cultura del riciclo di carta e cartone, avvicinando il pubblico alle buone pratiche di raccolta differenziata e al valore dei materiali cellulosici.

Il calendario prevede attività che spaziano da laboratori creativi per trasformare carta e cartone in cartapesta e creare maschere carnevalesche o in cui manualità e creatività si fondono per trasformare un foglio di carta in un altro oggetto fino ad arrivare alla creazione di un diorama marino in carta e cartone ondulato.

Durante la Paper Week, 17 istituti scolastici dei comuni di Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi e Bitonto partecipano a una sfida dedicata al riciclo di carta e cartone. All'interno delle scuole saranno installati eco-box per la raccolta e gli istituti si contenderanno il primato nella raccolta dei materiali da avviare a riciclo.
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