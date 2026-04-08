Inaugurato il nuovo centro servizi per il contrasto alle povertà

5 foto Inaugurazione centro contrasto povertà

: due verbi che attraversano la storia dell'edificio di via Luigi Tarantini 26. Dall' ospedale civile, alla casa di accoglienza per i disabili fino alla più recente trasformazione in un centro servizi per il contrasto alle povertà, la struttura rinnova il suo impegno sociale e la sua presenza storica sul territorio.Inaugurato ieri 7 aprile alla presenza del sindaco De Benedittis, degli assessori Felice Addario e Vincenzo Sinisi, all'assessore alle politiche sociali di Ruvo di Puglia, al Responsabile Ufficio di Piano Riccardo Antimonelli e alla vicepresidente della Comunità Oasi Ilaria Chiapperino, il presidio si presenta come luogo di accoglienza, orientamento e accompagnamento alle persone più fragili.Non un luogo isolato, ma; un luogo di incontro e di ascolto che possa essere aperto a chiunque ne avesse bisogno.I diversi ambienti, progettati per essere il più ospitali possibile, accolgono diversi servizi per rispondere a esigenze primarie e supporti aggiuntivi.Come spiegato dall'architetto, il progetto ha rispettato i diversi vincoli della struttura. Tra i lavori principali l'eliminazione del controsoffitto in modo da valorizzare una grande volta che conserva l'intonaco storico e che dona ampiezza e luminosità. Le pareti coloratissime sono state tinteggiate con materiali a emissioni zero che non sprigionano sostanza nocive.Tutti gli spazi interni sono stati pensati per accogliere diverse fasce d'età e i rispettivi bisogni.Il progetto che si articola nei tre comuni di Corato, Ruvo e Terlizzi conferma la nostra città come territorio inclusivo e in grado di utilizzare le necessarie risorse per il contrasto alle povertà. Quello in via Luigi Tarantini è un vero e proprio ponte di aiuto e interesse nei confronti delle persone che spesso si sentono dimenticate.