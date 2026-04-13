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Cronaca

Corato, vento forte all’alba: intervento in via Manerba vicino alla scuola Fornell

Non si registrano feriti, ma la circolazione ha subito rallentamenti

Corato - lunedì 13 aprile 2026 13.46
Le raffiche di vento di questa mattina hanno causato nuovi disagi a Corato. In via Manerba, a pochi metri dalla scuola Fornelli, un ramo di grosse dimensioni si è spezzato finendo sulla strada. I Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente per rimuovere il materiale e mettere in sicurezza l'area, particolarmente sensibile per il passaggio di studenti e famiglie nelle prime ore della giornata.

Non si registrano feriti, ma la circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di bonifica.
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