Cronaca
66enne guidava senza patente in un'altra provincia: arrestato
Per l'uomo, di Andria, è stato disposto il trasferimento nel carcere di Trani. Denunciato anche il passeggero, un 20enne di Corato
Corato - lunedì 13 aprile 2026 19.00
Finisce in carcere un 66enne di Andria. L'uomo è stato infatti fermato dagli agenti della Polizia di Stato a Corato, mentre si trovava alla guida di un'auto. Cosa che non avrebbe dovuto fare, perché la patente gli era stata in precedenza revocata. Con lui anche un 20enne del posto, trovato con la cocaina e, infine, denunciato.
I fatti risalgono a sabato mattina, quando l'uomo, pregiudicato e sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, è stato fermato da una pattuglia del Commissariato di P.S., in un servizio col personale del Reparto Prevenzione Crimine di Bari, mentre si trovava al volante di una Fiat Punto in via Castel del Monte. E il semplice fatto di guidare un veicolo ha fatto scattare la violazione di una delle varie misure di pubblica sicurezza. Il documento di guida, infatti, gli era stato revocato in passato.
Ed a questo aggiungasi che l'uomo, volto noto alle forze dell'ordine per precedenti di diversa natura, si trovava fuori dalla provincia di residenza, in contrasto con le prescrizioni imposte. I controlli sono stati estesi al passeggero, un 20enne di Corato, perquisito dai poliziotti. La verifica ha consentito di trovare pochi grammi di cocaina: per questo il giovane, incensurato, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Trani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il 66enne di Andria, invece, trasportato negli uffici del Commissariato cittadino, è stato arrestato in flagranza di reato per aver violato alcuni degli obblighi ai quali avrebbe dovuto attenersi, in qualità di sorvegliato speciale. Per l'uomo, a conclusione delle formalità di rito, è stato disposto il trasferimento nel carcere di Trani.
I fatti risalgono a sabato mattina, quando l'uomo, pregiudicato e sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, è stato fermato da una pattuglia del Commissariato di P.S., in un servizio col personale del Reparto Prevenzione Crimine di Bari, mentre si trovava al volante di una Fiat Punto in via Castel del Monte. E il semplice fatto di guidare un veicolo ha fatto scattare la violazione di una delle varie misure di pubblica sicurezza. Il documento di guida, infatti, gli era stato revocato in passato.
Ed a questo aggiungasi che l'uomo, volto noto alle forze dell'ordine per precedenti di diversa natura, si trovava fuori dalla provincia di residenza, in contrasto con le prescrizioni imposte. I controlli sono stati estesi al passeggero, un 20enne di Corato, perquisito dai poliziotti. La verifica ha consentito di trovare pochi grammi di cocaina: per questo il giovane, incensurato, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Trani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il 66enne di Andria, invece, trasportato negli uffici del Commissariato cittadino, è stato arrestato in flagranza di reato per aver violato alcuni degli obblighi ai quali avrebbe dovuto attenersi, in qualità di sorvegliato speciale. Per l'uomo, a conclusione delle formalità di rito, è stato disposto il trasferimento nel carcere di Trani.
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