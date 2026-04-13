66enne guidava senza patente in un'altra provincia: arrestato

Finisce in carcere un. L'uomo è stato infatti fermato dagli agenti dellaa Corato, mentre si trovava alla guida di un'auto. Cosa che non avrebbe dovuto fare, perché la patente gli era stata in precedenza revocata. Con lui anche, trovato con la cocaina e, infine, denunciato.I fatti risalgono a sabato mattina, quando l'uomo, pregiudicato e sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, è stato fermato da una pattuglia del, in un servizio col personale del, mentre si trovava al volante di unain via Castel del Monte. E il semplice fatto di guidare un veicolo ha fatto scattare la violazione di una delle varie misure di pubblica sicurezza. Il documento di guida, infatti, gli era stato revocato in passato.Ed a questo aggiungasi che l'uomo, volto noto alle forze dell'ordine per precedenti di diversa natura, si trovava fuori dalla provincia di residenza, in contrasto con le prescrizioni imposte. I controlli sono stati estesi al passeggero, un, perquisito dai poliziotti. La verifica ha consentito di trovare pochi grammi di cocaina: per questo il giovane, incensurato, è stato denunciato allaper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il, invece, trasportato negli uffici delcittadino, è stato arrestato in flagranza di reato per aver violato alcuni degli obblighi ai quali avrebbe dovuto attenersi, in qualità di sorvegliato speciale. Per l'uomo, a conclusione delle formalità di rito, è stato disposto il trasferimento nel