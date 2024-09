Il documentario “1943 - Il Prezzo del Silenzio” sarà proiettato a Corato

Un ponte tra passato e futuro

Un momento di riflessione per gli studenti

Un simbolo di resilienza culturale

la proiezione del documentario sul bombardamento del porto di Bari e gli effetti della Seconda Guerra Mondiale sui popoli e sulle nazioni avverrà alUn documentario dedicato al tragico bombardamento del porto di Bari avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale e alle conseguenze che questo evento ebbe sull'intera collettività. L'opera offre una riflessione profonda sugli eventi di quel drammatico 1943, esaminando la capacità delle comunità locali di risorgere dalle macerie della guerra.Attraverso il documentario, lo spettatore è invitato a riflettere su come la memoria storica possa trasformarsi in un ponte tra passato e futuro, esplorando l'impatto della guerra sulle reti che collegano le comunità europee. Nonostante le ferite profonde lasciate dal conflitto, nuove identità e nuove relazioni culturali sono emerse dalle macerie.è quindi una testimonianza di come il patrimonio culturale e la memoria condivisa attraversino generazioni e confini, contribuendo alla costruzione di un'identità europea comune.Oltre alla proiezione pubblica, è prevista una proiezione speciale riservata agli studenti delQuesto momento educativo è pensato per coinvolgere i più giovani nella riflessione su eventi storici che hanno plasmato il loro presente. Al termine della proiezione, seguirà un dibattito con la partecipazione di esperti storici e rappresentanti delle istituzioni, offrendo agli studenti l'opportunità di approfondire i temi trattati e di confrontarsi su come la memoria storica influenzi la loro comprensione del mondo contemporaneo.La proiezione del documentario rappresenta, infatti, un'opportunità unica per il pubblico di tutte le età di riflettere su come il patrimonio culturale possa essere un veicolo per comprendere meglio le esperienze collettive della guerra e della pace.non si limita a preservare la memoria di una tragedia, ma la inserisce in un discorso più ampio sul patrimonio europeo, dimostrando come la storia, anche nei suoi momenti più bui, contribuisca alla formazione delle identità culturali contemporanee.L'iniziativa gode del patrocinio della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, del Comune di Corato, del Presidente del Consiglio Regionale, dell'Archeoclub d'Italia Aps e dell' Unpli Pro Loco Puglia.