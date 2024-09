A Corato arriva l’Apulia Web Fest, il Festival internazionale del cinema indipendente

Corato è pronta a tagliare il nastro dellail festival internazionale in Puglia dedicato alInserito all'interno del cartellone di eventi "", Apulia Web Fest è organizzato da, con il patrocinio del Comune di Corato, in collaborazione conDal 6 all'8 settembre 2024, la città di Corato si prepara ad accogliere arte e cinema in un clima di condivisione con l'Apulia Web Fest, il festival che, in una operazione di promozione del territorio., c/o ATS Comunità Partecipativa in via Canova 38,«Con il festival del cinema indipendente Apulia Web Fest, Corato diventa crocevia di storie e narrazioni. - dichiarano congiuntamente il sindaco di Corato,e il vicesindaco e assessore alle Politiche Economiche e Culturali- Le tante opere filmiche in concorso, moltissime delle quali provenienti da nazioni diverse, conferiscono infatti all'intera manifestazione una collocazione fortemente internazionale e inseriscono la Città, attraverso il cinema, al centro di interessi culturali e di promozione importanti.Per questo ringraziamo la direzione artistica del Festival per aver deciso di portare questa sesta edizione a Corato, che certamente non farà mancare la sua attenzione in termini di accoglienza ed entusiasmo.È evidente che, dopo la positiva esperienza del contest "4 giorni su se7", con questo ulteriore appuntamento, la produzione audiovisiva diventa un ulteriore segmento culturale strategico per le politiche culturali di sviluppo e di crescita della Città».«Anche quest'anno, ci apprestiamo a vivere tre giorni all'insegna della solidarietà tra popoli e, soprattutto, della reciproca contaminazione tra artisti, con tutta una serie di eventi che vogliamo siano sempre meno di nicchia e che coinvolgano maggiormente la cittadinanza, anche grazie all'inserimento della Giuria Cittadina che ha già debuttato l'anno scorso». Dichiara il direttore artisticoLe attività della prima giornata di Apulia Web Fest proseguiranno con le: la giuria composta dagli studenti del Liceo Artistico "Federico II – Stupor Mundi"valuterà le opere in gara nella sezione decretando il vincitore dello Young Jury Award.Nel pomeriggio, sarà ilAd impreziosire il brindisi di apertura della nuova edizione ci sarà, nella serata del 6 settembre, laun viaggio poetico e prezioso che inizia già con le prime testimonianze dedicate a Bacco, passando per gli epigrammi e le poesie di Archiloco, Saffo, la cultura Medioevale, il canto lirico, quello di tradizione napoletana sino ad arrivare al pensiero dei nostri giorni.Ad aprire la giornata di sabato 7 settembre ci penseranno le proiezioni per la Giuria Cittadina, che conferirà il: le associazioni aderenti avranno la possibilità di visionare e valutare alcune delle opere selezionate, incontrare gli autori e premiare il lavoro più meritevole.Seguirà, nel pomeriggio, c/o il Chiostro di Palazzo Gioia latenuta dal pluripremiatoche è anche docente in diversi istituti di formazione.L'ospite della serata sarà il famoso attore e showman puglieseche presenterà il suo recentissimo progetto filmico a favore dell'autismo: "".Non mancherannodelle prelibatezze e dei sapori autentici della tradizione culinaria locale, in collaborazione con le aziende del territorio, che culmineranno in un corso di introduzione all'assaggioDomenica 8 settembre sarà l'occasione per la città di Corato di farsi conoscere, scoprire ed esplorare, ammaliando gli artisti provenienti da Italia, Europa e oltre oceano con le sue peculiarità artistiche e culturali, grazie alla".Anche il pomeriggio dell'8 settembre, sarà ricco di proiezioni e dibattiti con importanti,che si alterneranno in un Panel Internazionale sulla distribuzione cinematografica., da ognuno dei cinque continenti, tra cui Nepal, Kazakhstan, Corea e Uruguay.: webseries, cortometraggi, corti scolastici, documentari, pilots, video a 360°, podcast narrativi, di attualità e audio pilots.Una mission, quella dell'Apulia Web Fest, che tende a promuovere e valorizzare la produzione audiovisiva, cinematografica e i media digitali indipendenti a livello internazionale (Audiovisuals).A intessere le 3 giornate e a darne il senso più grande sarà il principio della condivisione, inteso come incontro, conoscenza, confronto e reciproca contaminazione fra diversi pensieri artistici e differenti culture, per favorire la nascita di nuove sinergie (Peace).Infine, a fare da cornice alla telae ad impreziosirla, sarà il territorio accompagnato dalla preziosa e unica tradizione gastronomica pugliese, ricchezza della cultura culinaria del bacino del Mediterraneo (Food).Il festival è l'unico a rappresentare l'Italia nel circuito mondiale della "Webseries World Cup", la Coppa del mondo delle webserie, l'ambizioso settore della promozione e valorizzazione dell'eccellenza audiovisiva indipendente internazionale.La manifestazione si concluderà con laLink anteprima opere in concorso: https://youtu.be/DBASpsv0ZLY?si=hetrLmCIRiO-WexL***IL PROGRAMMAVenerdì 6 settembreOre 9.00Registrazione partecipantiOre 9.30Inaugurazione del FestivalOre 10.00 – 12.00Proiezioni Young Jury Awarda cura degli studenti del Liceo Artistico "Federico II – Stupor Mundi"ATS Comunità partecipativa, Via Canova, 38Ore 14.30 – 18.00Proiezione lavori in garaATS Comunità partecipativa, Via Canova, 38Ore 19:00 – 19.30Reading In Vino VeritasChiostro Palazzo Gioia – Largo PlebiscitoOre 22.00 – 23.45Proiezione lavori in garaATS Comunità partecipativa, Via Canova, 38Sabato 7 settembreOre 10.00 - 13.00Proiezioni Citizen Jury AwardATS Comunità partecipativa, Via Canova, 38Ore 14.30 - 18.00Proiezioni dei lavori in garaATS Comunità partecipativa, Via Canova, 38Ore 15.00 – 18:00Masterclass di Regia Cinematograficaa cura di Vito PalumboChiostro Palazzo Gioia – Largo PlebiscitoOre 18.00 – 19.00Talk show con Mingo De PasqualeChiostro Palazzo Gioia – Largo PlebiscitoOre 19.00 – 20.00Corso di Assaggio dell'olio Evoa cura dell'associazione Terre di CoratinaChiostro Palazzo Gioia – Largo PlebiscitoOre 20.30 – 21.30Aperitivo seraleChiostro Palazzo Gioia – Largo PlebiscitoOre 22.00 – 23.45Proiezione lavori in garaATS Comunità partecipativa, Via Canova, 38Domenica 8 settembreOre 9.30 – 10.30Passeggiata nel centro storicoa cura di Pro Loco "Quadratum"Ore 10.00 – 13.00Proiezione lavori in garaATS Comunità partecipativa, Via Canova, 38Ore 14.30 - 18.00Proiezioni dei lavori in garaATS Comunità partecipativa, Via Canova, 38Ore 18.00 – 19.00Panel Internazionale WeShortChiostro Palazzo Gioia – Largo PlebiscitoOre 19.30 - 22.00Blue Carpet &Cerimonia di PremiazioneChiostro Palazzo Gioia – Largo PlebiscitoL'Apulia Web Fest è ideato e organizzato da Arcadia Kinema, con il patrocinio del Comune di Corato, in collaborazione con Morpheus Ego, Liceo Artistico "Federico II - Stupor Mundi", Pro Loco "Quadratum".Festival partner: Los Angeles Web Fest, Hollywood Series, Miami Web Fest, Caorle Independent Film Festival, Neo Zealand Web Fest, New Jersey Web Fest, Dc Webfest di Washington, Montreal Web Fest, Minnesota Web Fest, Bogotà Web Fest, Rio Web Fest, Japan Web Fest, Procida Film Festival, Lima Web Fest, Cusco Web Fest, West London Film Festival, Tuscany Web Fest, Rio Web Fest, Series Web Awards, Toronto Web Fest.Sito ufficiale dell'eventohttps://www.apuliawebfest.it/Facebook: https://www.facebook.com/Apuliawebfest/Instagram: @apulia_web_festYoutube: https://youtu.be/DBASpsv0ZLY?si=hetrLmCIRiO-WexL