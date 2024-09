Con il festival "Avvistamenti" il cinema sperimentale approda nelle scuole di Corato

Il festival di cinema sperimentale, giunto quest'anno alla 22^ edizione, è risultato vincitore del bando nazionale "Il cinema e l'Audiovisivo a scuola - Progetti di rilevanza territoriale" per l'anno scolastico 2024-2025, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, classificandosi al 29esimo posto su 359 candidature da tutta Italia: https://cinemaperlascuola.istruzione.it/bando-progetti-di-rilevanza-territoriale-2024-gli-enti-ammessi-a-finanziamento/ Avvistamenti è un progetto dell'associazione, attiva da oltre vent'anni nella promozione della cultura cinematografica, che intende promuovere la conoscenza, anche in ambito scolastico, dei nuovi linguaggi della sperimentazione audiovisiva. Il festival è inoltre un laboratorio di promozione, ricerca e formazione nell'ambito dell'audiovisivo, delle arti performative, elettroniche e digitali.Il progetto, che si avvale della professionalità di, rispettivamente nei ruoli di responsabile scientifica e responsabile di progetto, abbraccerà ben 4 città pugliesi, ovvero, con il coinvolgimento di, tra cui i comuni di Bisceglie, Molfetta e Trani, le due accademie di belle arti di Bari e Foggia, alcune sale cinematografiche, tra cui Politeama Italia (Bisceglie), La Cittadella degli Artisti (Molfetta), Hub Porta Nova (Trani), diverse cooperative e associazioni.Tra le attività programmate, il progetto Avvistamenti prevede:1) Rassegne cinematografiche, proiezioni e incontri con decine di artisti, rivolti agli alunni e agli insegnanti.2) Laboratori cinematografici differenziati per tipologia di scuola e fascia di età degli studenti, con il coinvolgimento degli insegnanti nel ruolo di tutor e di rinomati artisti ed esperti nel ruolo di docenti. I laboratori saranno finalizzati all'alfabetizzazione e all'acquisizione di competenze tecniche in ambito cinematografico, all'ideazione e alla creazione di un cortometraggio.3) Laboratori cinematografici e masterclass di media education per insegnanti, condotti da artisti ed esperti di fama internazionale.4) Mostre, allestite in luoghi di particolare pregio storico e architettonico, con il coinvolgimento di artisti di fama internazionale, che utilizzano il linguaggio cinematografico nelle proprie creazioni artistiche.Il progetto, interamente finanziato dai due ministeri attraverso il piano nazionale "Cinema e Immagini Per la Scuola", non ha alcun costo sia per le scuole che per gli studenti e gli insegnanti coinvolti, i quali parteciperanno gratuitamente, nell'anno scolastico 2024-25, a tutte le attività promosse da Canudo ETS nell'ambito del festival.Le attività laboratoriali per gli studenti e le masterclass per gli insegnanti si svolgeranno prevalentemente all'interno delle scuole coinvolte, mentre al termine del progetto è previsto un evento finale nel corso del quale saranno presentati i cortometraggi prodotti, le performance e i risultati dei vari laboratori realizzati.