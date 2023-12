Il falo' di Santa Lucia tradizione e fede

Una tradizione che si ripete e che riesce sempre ad affascinare come la prima volta.Il grande falò di Santa Lucia, anche quest'anno diventa un momento di gioia, di partecipazione per la comunita' della Parrocchia Maria SS Incoronata.Un momento in cui ci si sente comunità, come una grande famiglia attorno al braciere, ci spiegano Don Giuseppe e Don Vincenzo, l'antica tradizione che risalirebbe addirittura ai tempi pagani, successivamente legata al culto di Santa Lucia, si ripete da tempo agli angoli delle strade ma soprattutto nel centro cittadino, e dopo il fuoco della jo a jo ,questa sera sara' la volta del nostro fuoco dinanzi la parrocchia in Piazza Cesare Battisti.Una catasta di di legna, adagiata su un braciere, una torcia e il grande fuoco, il cui calore scalda i cuori dei fedeli e delle persone che vorranno condividere con noi questa serata a partire dalle ore 19.30 il nostro momento di tradizione e fede.