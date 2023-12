La Via Lucis oggi al Cimitero Comunale

Ricordare la Via della Resurrezione ricordando il passaggio dalle tenebre alla Luce.Questo il senso della Via Lucis che questa mattina si svolgerà, a partire dle ore 9.30, nei viali del Cimitero comunale, organizzata dalla Parrocchia M.S.S.Incoronata.I fedeli accompagnati da Don Giuseppe e Don Vincenzo percorreranno i viali del cimitero pregando e portando con sé una "luce di resurrezione".Attraverso il pio esercizio della Via lucis, ci spiega Don Peppino Lobascio, i fedeli ricordano l'evento centrale della fede – la Risurrezione di Cristo – e la loro condizione di discepoli che nel Battesimo, sacramento pasquale, sono passati dalle tenebre del peccato alla luce della grazia.«La meditazione orante dei misteri gloriosi del Signore – gli eventi compresi tra la Risurrezione e la Pentecoste — ci insegna a camminare nel mondo da "figli della luce", testimoni del Risorto. "La Via Lucis […] è uno stimolo per instaurare unacultura della vita, una cultura cioè aperta alle attese della speranza e alle certezze della fede".»