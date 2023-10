Festa di inizio anno pastorale nella parrocchia Maria SS Incoronata

Il catechismo è un cammino che coinvolge tutti in parrocchia: bambini, ragazzi, famiglie, catechisti, il parroco e tutta la comunità.E' un cammino che ha in Gesù il primo maestro e nel Vangelo il punto di riferimento fondamentale.Conoscere il Vangelo di Gesù e diventare sempre più suoi amici è l'obiettivo di ogni anno di catechismo.Prima Confessione, Prima Comunione, Cresima… sono tutte tappe dell'unico cammino che parte dal BattesimoAbbiamo pensato, spiega il Parroco di Maria SS Incoronata Don Giuseppe Lobascio, quest'anno di accentuare ancora di più l'importanza della Domenica.La Domenica, giorno del Signore, è il giorno nel quale tutti i cristiani danno più spazio a Gesù e alla sua Parola insieme agli altri fratelli e sorelle della comunità. Non si diventa mai cristiani da soli.La Festa in piazza di domenica scorsa per l'inizio dell'anno catechistico é stato un momento per dire che inizia oggi il percorso di formazione per i ragazzi per conoscere meglio Gesù presso la nostra parrocchia Incoronata. Una Domenica all'insegna del sole e del divertimento… filo conduttore di tutto l'anno!