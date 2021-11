Il Parco dell'Alta Murgia presenta “Il vademecum dell’escursionista”

Quindici regole base per godere del Parco in sicurezza e mantenere integro nel tempo il suo prezioso patrimonio naturale.Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia presenta "Il vademecum dell'escursionista", una serie di linee guida elaborate con le guide ufficiali dell'ente, con norme e suggerimenti per una corretta fruizione dell'area protetta, programmando un'escursione il più sicura possibile. La speciale mascotte è la volpe, un animale socievole e particolarmente amato dagli abitanti del Parco.«L'obiettivo è far visitare il territorio in modo consapevole – dichiara Francesco Tarantini, presidente PNAM – Un escursionista responsabile non può fare a meno di un vademecum, una guida pratica per percorrere al meglio un itinerario e con informazioni utili in caso di necessità. Conoscere le caratteristiche dei sentieri e sapere come muoversi è essenziale per non mettere a rischio la propria incolumità e godere al meglio delle ricchezze della natura. Tra le regole – conclude Tarantini – c'è l'invito a rispettare la biodiversità dell'Alta Murgia e a non deturpare il suo patrimonio culturale, geologico e archeologico.»"Il vademecum dell'escursionista" raccoglie i punti da tenere a mente per un'escursione piacevole e in sicurezza, semplici indicazioni sui comportamenti da adottare nell'area protetta e in particolare nelle zone di riserva integrale (Zona A) come il Pulo di Altamura, la Rocca del Garagnone e le Miniere di Bauxite. Tra queste, l'invito a visionare il regolamento del Parco sul suo sito ufficiale, a documentarsi sulle caratteristiche e sull'effettiva percorribilità dei sentieri leggendo le mappe e le carte topografiche, a indossare abbigliamento ed equipaggiamento adeguati, a non pernottare o campeggiare in assenza di autorizzazioni, a non abbandonare i rifiuti e a rispettare le tradizioni agro-pastorali e ogni specie che popola il Parco. Sono indicati, inoltre, i numeri di pronto intervento per il soccorso di animali selvatici e per segnalare eventuali illeciti al Reparto Carabinieri Forestali.Il vademecum è disponibile sul sito del Parco al seguente link: