Lite violenta a Corato, interviene la Polizia di Stato

Lanciati oggetti dalla finestra contro un giovane che tentava di introdursi in casa della ragazza

Notte movimentata a Corato per una violenta lite tra una residente coratina ed un ragazzo straniero. A metà nottata si è registrato un primo intervento in via Pepe da parte di una pattuglia della Polizia di Stato ed un secondo intervento poco dopo l'alba: la violenta lite tra i due stava continuando, tanto che - mentre il giovane tentava di salire nell'appartamento arrampicandosi sul pluviale - la ragazza lanciava contro di lui dalla finestra pietre e altri oggetti.L'arrivo tempestivo della polizia ha scongiurato il peggio, allontanando il ragazzo ed assicurandolo alla giustizia.