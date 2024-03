Corato, rapina uno zaino con soldi: arrestato il ladro

L'episodio ieri pomeriggio in Via Don Minzoni

Un furto di uno zaino con una grossa somma di denaro si è trasformato in un arresto grazie all'azione tempestiva e efficace degli agenti del Commissariato di Corato. Il fatto ieri pomeriggio in Via Don Minzoni, quando un malvivente ha rubato uno zaino dall'interno di un auto. Dentro lo zaino, oltre a documenti e oggetti personali, c'era anche un'ingente somma di danaro.Gli operatori di Polizia dopo aver ricevuto le descrizioni del possibile autore si sono messi subito alla ricerca dello soggetto intercettandolo poco dopo e recuperando tutto quanto precedentemente rubato.Una storia finita a lieto fine per il malcapitato cittadino Coratino, un ulteriore prova che la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine è fondamentale e porta solo buoni risultati.