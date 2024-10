Il Rotary Club Corato promuove una giornata dedicata alla donazione di sangue

Il Rotary Club di Corato ha organizzato una giornata speciale dedicata alla donazione del sangue, che si terrà il. Questo evento, in collaborazione con l', rappresenta un'importante iniziativa per sensibilizzare la comunità sull'importanza della donazione di sangue.La giornata avrà inizio. I cittadini sono stati invitati a partecipare e a contribuire a questa nobile causa, che può fare la differenza nella vita di molte persone. La donazione di sangue è un gesto semplice ma fondamentale, che può salvare vite umane e garantire che gli ospedali abbiano sempre a disposizione le scorte necessarie per affrontare le emergenze.ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di poter organizzare questo evento e di collaborare con l'AVIS. La donazione di sangue è un atto di grande generosità e responsabilità civica e incarna perfettamente il motto del Rotary "Servire al di sopra di ogni interesse personale". Ogni donatore ha il potere di salvare una vita e noi vogliamo incoraggiare il maggior numero possibile di persone a partecipare".Durante la giornata, sarà presente un'équipe di professionisti sanitari che si occuperà delle donazioni e fornirà informazioni dettagliate sul processo di donazione. I partecipanti avranno anche l'opportunità di ricevere consulenze e informazioni sulla salute, oltre a materiali informativi riguardanti l'importanza della donazione di sangue.Il Rotary Corato ha sempre avuto un forte impegno verso la comunità e la salute pubblica. Questa iniziativa si inserisce in un ampio programma di attività che il club promuove per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per sostenere le necessità sociali e sanitarie del territorio. La donazione di sangue è un tema particolarmente rilevante, specialmente in un periodo in cui le richieste di sangue sono in aumento e le scorte sono spesso insufficienti.L'AVIS, da parte sua, sottolinea l'importanza della collaborazione con associazioni come il Rotary Club per promuovere la cultura della donazione. "Ogni donazione è un gesto d'amore e solidarietà. Con eventi come quello organizzato dal Rotary Corato, possiamo raggiungere un numero maggiore di persone e sensibilizzarle sull'importanza di diventare donatori", affermaPer ulteriori informazioni sull'evento, è possibile contattare il Rotary Corato all'indirizzo e-mail info@rotarycorato.it