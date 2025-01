Alzheimer: conoscere per amare, sostenere per affrontare

L'Opera Don Uva di Bisceglie, insieme ai Rotary Club di Bisceglie e Corato, ha organizzato un percorso formativo per i familiari di persone affette da Alzheimer per la qualità della cura e per la salute delle famiglie coinvolte. Questo corso non solo offre strumenti pratici e supporto emotivo, ma contribuisce a creare un ambiente più empatico e consapevole, capace di affrontare le sfide della malattia con resilienza e speranza. Il suo principale obiettivo è quello di supportare, sostenere ed informare i caregiver, i familiari e tutti coloro che si prendono cura delle persone affette da decadimento cognitivo ed Alzheimer, acquisendo maggiore conoscenza della malattia, migliorando le competenze assistenziali, favorendo il benessere emotivo del caregiver, e promuovendo il supporto reciproco.Il corso sarà organizzato in 8 incontri a cadenza settimanale da gennaio a marzo, con relatori esperti nel settore, durante i quali si affronteranno varie tematiche inerenti le patologie neurovegetative ed in particolare la malattia di Alzheimer.La partecipazione al percorso formativo è completamente gratuita e sono invitati tutti i familiari di utenti già presi in carico e chiunque desideri avvicinarsi a tali tematiche.Per informazioni e iscrizioni: 3351816123 - email: info@donuva.it; rotarybisceglie@gmail.com - 3486507160.L'incontro di presentazione si terrà il 20/01/2025 alle ore 17:00 presso l'Opera Don Uva, U.O. Riabilitazione Alzheimer, Pad. 10-B. Interverranno il dott. Marcello Paduanelli, Direttore Amm.vo AA.GG. Universo Salute Opera Don Uva, l'Avv. Angelantonio Angarano, Sindaco della Città di Bisceglie, la Dott.ssa Tatiana dell'Olio, Presidente del Rotary Club Bisceglie, l'avv. Nicola Ulisse, Presidente "Alzheimer BAT ODV", la dott.ssa Maria Giovanna di Lernia, Responsabile Unità di riabilitazione Alzheimer, il Dott. Michele Papagni ed il Dott. Saverio Papagni del Rotary Club di Bisceglie ed il Dott. Luigi di Bisceglie del Rotary Club Corato.