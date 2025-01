La patente sospesa dubbi e consigli

Il Rotary Club di Corato ha organizzato un incontro dal tema "La patente sospesa".Si parlerà della riforma del Codice della Strada approvata nel mese di novembre scorso dal Parlamento Italiano approfondendo i temi di interesse comune come l'introduzione della sospensione temporanea della patente di guida per chi commette alcune violazioni e per chi si trova in carenza di punti patente, le nuove limitazioni previste ai neopatentati, dei codici unionali apposti sulle patenti di chi viene sorpreso alla guida con tasso alcolemico, dell'alcolock, della guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope e stupefacenti .Il tema sarà trattato da Giuseppe Loiodice, presidente dell'International Police Associazione (IPA) del raggruppamento Bari 2, socio del Rotary Corato.Chiunque è interessato, può accedere all'incontro.