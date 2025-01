Il Rotary Club Corato offre una borsa per un corso di formazione sulla leadership - RYLA 2025

Il Distretto 2120 del Rotary International (Puglia e Basilicata) ha organizzato un Corso di Formazione sulla leadership - RYLA 2025 - offrendo l'opportunità a giovani tra i 18 ed i 30 anni di confrontarsi con esperti del mondo manageriale, accademico e imprenditoriale, dando la possibilità di approfondire tematiche cruciali come l'innovazione, la gestione di progetti, il marketing e il lavoro di squadra.Il corso si terrà dal 25 al 29 marzo 2025 in diverse località del Salento.I corsisti saranno coinvolti in un laboratorio didattico finalizzato alla preparazione di progetti innovativi incentrati su contenuti sociali, tecnologici, finanziari e di project management.La giornata conclusiva prevede la presentazione (preferibilmente) in lingua inglese dei progetti elaborati, che saranno esaminati da autorevoli testimonial provenienti dal mondo imprenditoriale, accademico e manageriale.Tra i corsisti saranno selezionati i 3 giovani leader che avranno l'opportunità di rappresentare il Distretto 2120 al RYLA International che si terrà a Malta dal 6 all'11 aprile.Il Rotary Club Corato offre la possibilità ad un giovane motivato di partecipare gratuitamente a questo corso di formazione, finanziando l'intero costo della borsa.