Un viaggio nelle emozioni organizzato dal Rotary club

Il Rotary Club Corato, con il patrocinio del Comune di Corato e la collaborazione dell'ADISCO Corato, l'AVIS Corato ODV, il CICRES, la FIDAPA BPW Sez. Corato, la Centrale delle Idee, i libri di Medea, il Lions Club Castel del Monte Host, lo Sporting Club Corato e Lo Scrigno delle Idee presentano:Chi ha paura dell'ipnosi? Un viaggio nelle emozioniCon la dott.ssa Anna CAIATI Sala verde del Comune di Corato 21 marzo 2025, ore 18:00La dott. Anna Caiati, psicologa e psicoterapeuta, esperta in terapia sistemica e ipnositerapia, utilizza il metodo dell'ipnosi per arrivare senza ostacoli al cuore dei problemi dei pazienti. In questo incontro, partendo dalla lettura (affidata a Mariella Medeo Sivo) di stralci di alcune toccanti lettere inviate alla dottoressa Caiati, si percorrerà un viaggio nelle emozioni che albergano nella psiche umana per poi aprire un dibattito aperto ed interattivo con i partecipanti. Le lettere, contenute nel libro "Carissima Dottoressa", sono espressione di vite vissute accomunate dalla gratitudine espressa nei confronti della dott.ssa Caiati per i benefici ottenuti attraverso il particolare percorso psicoterapeutico intrapreso.Durante la serata, alcuni alunni del liceo artistico "Federico II Stupor Mundi", guidati dal prof. Giuseppe Colangelo, ritrarranno le espressioni di alcuni volti, donando al termine dell'incontro i lavori prodotti agli interessati.L'incontro, gratuito ed aperto a tutti, sarà allietato dagli interventi musicali al pianoforte di Ilaria Strippoli.