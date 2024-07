Passaggio di consegne al Femminile nel Rotary

È avvenuta ieri sera presso la Masseria Torre di Nebbia, la cerimonia del "passaggio del martelletto" del Rotary Corato, che ha sancito il passaggio del ruolo di Presidente da Mariafrancesca di Ciommo a Lucia AddarioAlla cerimonia hanno partecipato il Sindaco Corrado De Benedittis accompagnato dal consigliere comunale Eliseo Tambone, e il Comandante della stazione dei Carabinieri di Corato, Luogotenente Francesco Dimiccoli, oltre alle autorità rotariane provenienti dai Club delle città vicine, e agli assistenti dei Governatori del Distretto 2120 Puglia e Basilicata .Come ogni anno, il 1° luglio segna l'inizio di un nuovo percorso per il Rotary di tutto il mondo. L'alba del settimo mese dell'anno si insediano i nuovi dirigenti a tutti i livelli dell'organizzazione, a partire dal quartier generale di Evanston, negli Usa, passando per i Distretti e finendo ai singoli Club locali.Al Rotary Club il collare presidenziale è passato sulle spalle di Lucia Addario, dopo essere stato indossato per un anno intero da Francesca Di CiommoAddario è la seconda socia a ricoprire l'incarico negli ultimi 2 anni di attività del Club a testimonianza della decisa sterzata che il Rotary ha impresso da alcuni anni per una maggiore valorizzazione della componente femminile. Un percorso che trova applicazione già al livello più alto della gerarchia associativa, dove il 1° luglio si è insediata l'americana Stephanie Urchick, seconda donna a diventare Presidente Internazionale negli ultimi tre anni.