Il Vescovo D'Ascenzo incontra i politici locali in un momento di riflessione

Nell'ambito dei tavoli di incontro sinodale con tutti gli ambienti e le realtà presenti nel territorio diocesano, l'Arcivescovo, Mons. Leonardo D'Ascenzo, insieme alla Commissione Diocesana di Pastorale Sociale e del Lavoro, il prossimo sabato 15 aprile alle ore 10.00, presso la Curia Arcivescovile, incontrerà i politici locali per un momento di confronto sinodale. Sono invitati tutti gli on. senatori e deputati originari dell'Arcidiocesi, gli assessori e i consiglieri regionali insieme ai Sindaci, alle giunte comunali ed ai presidenti dei consigli comunali della nostra arcidiocesi.L'incontro si inserisce nella programmazione annuale che, su tutto il territorio nazionale, vede le diocesi coinvolte in questi momenti di riflessione e di ascolto attivo e costruttivo.