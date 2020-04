In auto ha una calibro 38, a casa 700 munizioni: arrestato un 73enne sulla Corato-Ruvo

Sorpreso con, perfettamente funzionante, illegalmente detenuto a bordo della propria auto e condi vario calibro e marca nascoste in casa.Per questo motivo i, agli ordini del maresciallo maggiore, hanno stretto le manette ai polsi di, 73enne, poiché sorpreso in possesso di un revolver illegalmente detenuto a bordo della propria autovettura. I militari lo hanno fermato mentre era a bordo della sua utilitaria, sulla strada provinciale 85, nei pressi della rotatoriaIl conducente si è mostrato insofferente al controllo e notevolmente preoccupato; così è stato sottoposto ad una perquisizione personale e veicolare a seguito della quale è stata trovata e sottoposta a sequestro una pistola,, perfettamente funzionante. La successiva perquisizione eseguita presso la casa ha portato al rinvenimento e al sequestro di ulterioriL'uomo, noto alle forze dell'ordine, è stato quindi dichiarato in arresto e su disposizione della competenteè stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.