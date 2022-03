In fuga dall'Ucraina, si raccolgono disponibilità ad ospitare

Il comune avvia un monitoraggio in città

In via del tutto preventiva e in attesa di indicazioni specifiche dalle autorità competenti, ritengo opportuno fare un monitoraggio delle disponibilità ad accogliere, a titolo gratuito, nella nostra città, così da essere pronti a farlo, qualora ce ne fosse la richiesta e sia autorizzata tale tipologia di accoglienza.

Pertanto, invito le concittadine, i concittadini, le famiglie che volessero eventualmente ospitare nelle proprie case chi fugge dell'Ucraina, a segnalare la propria disponibilità, all'email indicata in basso".

Nello specifico, bisogna precisare:

1. Le proprie generalità

2. il numero di posti letto che si mette a disposizione.

3. Se si vuole ospitare in famiglia o se si offre un altro appartamento dotato di riscaldamento e di tutti i servizi necessari.

4. Se tale appartamento è arredato o meno.

Scrivere al seguente indirizzo email:

annalisa.mazzilli@comune.corato.ba.it

Il sindaco De Benedittis invita i cittadini a manifestare la disponibilità ad ospitare famiglie di rifugiati ucraini."Potrebbero giungere nella nostra Regione persone in fuga dalla guerra.