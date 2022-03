17 profughi ucraini a Corato

Donne e bambini, 17 in tutto, provenienti dall'Ucraina. Hanno raggiunto dapprima Rutigliano dopo un lunghissimo viaggio di due giorni in pullman e quindi sono stati trasferiti a Corato per essere alloggiati nel convento dell'Antoniano dalle suore del Divino zelo.Le Guardie ambientali d'Italia della sezione coratina hanno provveduto a fornire un po' di ristoro ai profughi prima di accompagnarli nella struttura loro assegnata in seguito ai doverosi controlli previsti dalle normative anti-Covid effettuati dal personale del Ser Corato. Secondo quanto sostenuto dai referenti del Gadit, ulteriori gruppi di persone di nazionalità ucraina potrebbero raggiungere il territorio del barese nei prossimi giorni.