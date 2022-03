A Corato un nuovo punto di raccolta di materiale da destinare alla popolazione ucraina

"Aiutando l'altro, aiuti te stesso". E' questo il nome dell'iniziativa solidale messa a segno dalla Comunità Redentorista e Parrocchia San Gerardo di Corato che hanno organizzato un punto di raccolta di materiale da destinare alla comunità ucraina. Il punto di raccolta sarà attivo fino al 19 marzo, presso i locali sotto la comunità dei padri redentoristi (ex asilo) dalle 8.30 alle 17.Verranno raccolti medicinali, prodotti per l'igiene personale, alimentari (in particolar modo cioccolato) e altro come batterie, asciugamani, sacchi a pelo, powerbank e materiale scolastico.