Corato in marcia per la Pace in Ucraina

Si svolgerà domani, 3 marzo 2022, a Corato, la Manifestazione per la pace e di solidarietà con l'Ucraina che partirà alle ore 19:00 da Piazza Cesare Battisti.Si invitano i cittadini, le cittadine, gli studenti e le studentesse, le forze politiche e le associazioni di Corato a partecipare in segno di unione e solidarietà con la popolazione Ucraina, colpita dalla guerra.La manifestazione è organizzata dal Comune di Corato in sinergia con la comunità georgiana e ucraina residente nella nostra Città.Si informa, inoltre, che il punto di raccolta, allestito presso il chiostro del Comune di Corato, a partire da oggi, sarà aperto la mattina dalle ore 10:00 alle ore 13:00 oltre che il pomeriggio dalle ore 16:00 alle 19:00."È una solidarietà tra città. - Afferma il Sindaco, Corrado De Benedittis - Giovedì sera, Corato si ritrova in piazza per la Pace, in segno di solidarietà con tutte le città dell'Ucraina, dalle più piccole, alla capitale Kiev. L'invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza, alle forze politiche, alle associazioni, ai movimenti, ai giovani e alle giovani."