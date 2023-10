Incendiata auto nella notte, gravi danni ad un portone su Via Trieste

Corato torna a bruciare: all' 1:30 circa di questa notte infatti, ignoti hanno dato fuoco ad un auto, una Lancia Musa, che era posteggiata su Via Trieste, a pochi passi dal centro cittadino. Le fiamme, oltre a distruggere la Lancia, hanno danneggiato anche un portone attiguo e la relativa facciata del palazzo.L'incendio poi si è diramato anche su una Punto parcheggiata nei paraggi, ma il pronto intervento del proprietario della Fiat, ha fatto sì che le fiamme danneggiassero solo il paraurti.Sul posto i Vigili del Fuoco per spegnere il rogo.