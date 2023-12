Incidente Corato-Trani, è coratina una delle due vittime

La moglie è in pericolo di vita: non note le condizioni dei due figlioletti

Powered by

Corato piange un'altra vittima della strada. La tragedia si è consumata sulla Corato-Trani nel tardo pomeriggio di oggi, allorquando due auto, una Peugeot e un'Opel si sono scontrate in un terribile frontale.Per i due conducenti, un quarantenne di Corato che viaggiava con moglie e due figli e un sessantenne, non c'è stato nulla da fare. Gravissime purtroppo le condizioni della moglie dell'uomo di Corato, che viaggiava sul lato passeggero. Notizia in aggiornamento