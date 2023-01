Incidente in zona San Magno, i due conducenti al "Bonomo" di Andria

Ancora un sinistro stradale a rompere la quiete pomeridiana della nostra città: erano circa le 15 quando una Lancia Delta che percorreva Via Barletta Grumo direzione Oasi, probabilmente non rispettando lo Stop, ha impattato violentemente contro una Fiat Panda in transito su via San Magno verso Castel Del Monte.Il 27enne a bordo della Delta e la 59enne conducente della Panda sono finiti al "Bonomo" di Andria. Le loro condizioni di salute non sono al momento conosciute. Ingenti danni alle due auto, traffico nella zona al momento vietato verso l'Oasi.Sul posto Polizia, vigili e Metronotte per i primi rilievi.Seguiranno aggiornamenti.